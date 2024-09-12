Лукашенко заявил, что нападение на Беларусь будет означать начало третьей мировой войны

Выступая на патриотическом форуме в Минске, Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что нападение на Беларусь может стать началом третьей мировой войны.

Глава государства напомнил, что крупные войны и конфликты всегда прокатывались по территории Беларуси. "Мы это все проходили. Потому что мы живем в эпицентре на перекрестке всех путей", - заметил он. Так было и во время войны с армией Наполеона, в годы первой и второй мировых войн.

"История повторяется. Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать! Это не пойдет на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, - это третья мировая война, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя".

"Вопросы серьезные. Но это не значит, что вы и те, кто за пределами этого зала, должны напрягаться и переживать. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле больше не было войны - ни при нашем поколении, ни при вашем поколении, - акцентировал внимание Александр Лукашенко. - Мы, старшее поколение, полны желания передать вам мирную красивую, достойную землю, где вы можете жить сами и растить детей".

Заявление белорусского лидера зал встретил аплодисментами.