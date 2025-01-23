Лукашенко заявил, что никакое влияние извне не должно поколебать заложенные белорусами устои

Фото: belta.by

Никакое влияние извне не должно поколебать заложенные белорусами устои, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время вручения символов Государственного знака качества, пишет БЕЛТА.

"Итоги Года качества, которые мы сегодня подводим, - это результат десятилетий нашего развития. Поэтому закономерно, что выставка наших достижений "Моя Беларусь" в новом Минском международном выставочном центре стала главным событием минувшего года. Я надеюсь, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне этот выставочный центр станет еще краше", - сказал глава государства.

Меньше чем за месяц выставку посетили более 300 тыс. человек. Они увидели результат колоссального, поистине героического труда.

"Маховик преемственности должен работать так, чтобы никакое влияние извне не смогло поколебать заложенные нами устои", - отметил Александр Лукашенко.

Президент выразил благодарность всем, чьи профессионализм, талант, целеустремленность позволили достойно выполнить поставленные задачи. "В современном мире иначе не выжить", - заметил он.

Александр Лукашенко поздравил первых обладателей Государственного знака качества: "Каждый из вас знает, что победа досталась не благодаря внезапному везению или попаданию в сиюминутный тренд. Это результат упорного, ответственного труда, настойчивости и преданности делу, дисциплины и стремления быть лучше других и даже лучше себя вчерашних".