Лукашенко заявил, что Программа развития Беларуси после утверждения на ВНС должна быть законом
Программа социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку после ее утверждения на Всебелорусском народном собрании (ВНС) должна быть законом. Об этом заявил Президент Беларуси, Председатель VII ВНС Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко рассказал, что до заседания ВНС ему было предложено два проекта Программы. И во втором проекте было записано, что по ходу Программа может корректироваться. Однако категорически против этого пункта выступил заместитель Председателя ВНС Александр Косинец, и белорусский лидер поддержал эту позицию.
"Коль ВНС утвердил программу - это закон. Программа - это закон. Ни точки, ни буквы, ни запятые изменяться не должны", - подчеркнул Президент.
По его словам, за каждым направлением в Программе утверждены должностные лица. "Надо выполнять закон. Не выполнил - отвечай", - сказал глава государства.
Обращаясь к делегатам, Александр Лукашенко отметил, что все они заранее имели возможность изучить и проработать проект программы. "Я понимаю, что среди делегатов много людей, которые впервые сталкиваются с такими проблемами. Но быть делегатом - дело сложное, и порой приходится не просто заниматься арифметикой, а окунаться в некоторые проблемы экономики. Но мы же делегаты. Никуда от этого не уйдешь. В этом и суть нашей работы", - сказал он.