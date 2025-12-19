Лукашенко заявил, что программа развития Беларуси после утверждения на ВНС должна быть законом

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74e7734c-6ed5-416e-8cb0-819b27d84bf7/conversions/373e04c4-95e7-42c8-91aa-7205b0c40e7c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74e7734c-6ed5-416e-8cb0-819b27d84bf7/conversions/373e04c4-95e7-42c8-91aa-7205b0c40e7c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74e7734c-6ed5-416e-8cb0-819b27d84bf7/conversions/373e04c4-95e7-42c8-91aa-7205b0c40e7c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74e7734c-6ed5-416e-8cb0-819b27d84bf7/conversions/373e04c4-95e7-42c8-91aa-7205b0c40e7c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Программа социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку после ее утверждения на Всебелорусском народном собрании (ВНС) должна быть законом. Об этом заявил Президент Беларуси, Председатель VII ВНС Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что до заседания ВНС ему было предложено два проекта Программы. И во втором проекте было записано, что по ходу Программа может корректироваться. Однако категорически против этого пункта выступил заместитель Председателя ВНС Александр Косинец, и белорусский лидер поддержал эту позицию.

"Коль ВНС утвердил программу - это закон. Программа - это закон. Ни точки, ни буквы, ни запятые изменяться не должны", - подчеркнул Президент.

По его словам, за каждым направлением в Программе утверждены должностные лица. "Надо выполнять закон. Не выполнил - отвечай", - сказал глава государства.