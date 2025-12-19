Лукашенко заявил, что в Беларуси и далее будут распределять студентов, окончивших вузы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко, Председатель VII Всебелорусского народного собрания (ВНС) на заседании ВНС высказался на тему распределения специалистов, сообщает БЕЛТА.

"Думайте и не обижайтесь потом на государство. Почему вы лишаете меня (от лица государства. - Прим. БЕЛТА) права подготовить студентов, специалистов и направить их туда, куда мне это надо?" - задал риторический вопрос Президент.

Он отметил, что и он, и большинство делегатов ВНС в свое время направлялись по распределению после получения образования в учебных заведениях. "И там боритесь, работайте, выходите наверх, если у вас будут амбиции и желание. Будем вас поддерживать", - заверил глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что и далее в Беларуси будут распределять студентов, окончивших вузы. "Чтобы не попасть в это число распределяющихся, вы думайте, прежде чем поступать в вуз", - сказал он. Еще один вариант - обучаться платно, как это делают иностранные студенты.

Президент дал совет молодым ребятам, которые заканчивают среднюю школу, и особенно их родителям: "Прежде чем принимать решение идти в тот или иной вуз, надо понимать, кого этот вуз готовит и для чего. Если вам не нравится, что вы будете распределены туда, куда надо собственнику предприятия (речь в том числе о целевой подготовке. - Прим. БЕЛТА), вы туда не ходите, вы заранее должны определиться".

Глава государства отметил, что в Беларуси вузы готовят специалистов прежде всего для нужд страны. Не важно, государственные они или частные. Что касается частных, Президент напомнил, что в этой сфере остались работать только те, кто выдержал конкуренцию, ведь в 1990-е годы "они выросли как грибы". "И кот, и собака, и крыса могли получить образование. А то и не посещать, а просто купить (диплом. - Прим. БЕЛТА)", - заметил белорусский лидер.