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Лукашенко заявил, что в будущую пятилетку нужно обратить внимание на развитие регионов

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Тема развития регионов должна красной нитью проходить через всю будущую пятилетку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования аграриев во время областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2024" в Климовичах, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на то, что сейчас задача №1 - не допускать оттока экономически активного населения из регионов. А значит, надо дать людям интересную работу.

"Сделать это можно только через новые производства и серьезный подъем качества жизни. Чтобы у человека вместе с зарплатой росла мотивация и квалификация, - сказал Александр Лукашенко. - Тема развития регионов должна красной нитью проходить через всю будущую пятилетку".

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