Лукашенко заявил, что в будущую пятилетку нужно обратить внимание на развитие регионов

Тема развития регионов должна красной нитью проходить через всю будущую пятилетку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования аграриев во время областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2024" в Климовичах, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на то, что сейчас задача №1 - не допускать оттока экономически активного населения из регионов. А значит, надо дать людям интересную работу.