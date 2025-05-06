Лукашенко заявил, что война за умы и сердца людей уже началась

Война за умы и сердца, за головы наших людей уже началась. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Мы сражаемся, мы сегодня боремся. Эта война, она уже началась. Но это современная война. Он началась в СМИ. За умы и сердца, за головы наших людей. Она, эта война, началась, и мы ее сегодня ведем. Слава богу, пока справляемся", - сказал глава государства.

"Войны горячей завтра не будет. Но зачем нашей славянской соседке тратить миллиарды на оружие", - заметил белорусский лидер.