Лукашенко заявил о недопустимости издевательств над животными

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область упомянул о недавнем факте избиения в областном центре собаки и заявил о недопустимости издевательств над животными, пишет БЕЛТА.

"К животным у меня трепетное отношение. Где-то недавно в СМИ сообщалось, что в Гродненской области собаку избили", - отметил глава государства.

"Да, нашли его милиционеры", - сообщил председатель облисполкома Юрий Караев.

"И вы установили мерзавца этого. Собаку заберите. Отдайте, кому надо", - дал совет глава государства.

Он напомнил, что несколько лет назад после аналогичного случая в Витебске лично вмешался в ситуацию. Тогда избитого щенка привезли в Минск, его в финале хоккейной тренировки Президент подарил тренеру команды - Дмитрию Баскову.

"Забрали, отдали. Сейчас спрашиваю у Баскова: "Как собака?" - "Ребенок", - рассказал белорусский лидер.

"Не позволяйте издеваться. Самые беззащитные - это животные, потому что они от нас защититься не могут. Мы можем. Они не могут. Поэтому их надо беречь", - подчеркнул глава государства.

Президент также рассказал о своем особом отношении к лошадям: "Даже в деревне я так это не воспринимал. Когда стал Президентом, мне подарили несколько лошадей. Я внимательно за ними наблюдал. Какое умное создание и какую пользу лошадь принесла для человечества!"