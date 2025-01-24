Лукашенко заявил о создании в Беларуси общества справедливости и равных возможностей

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о создании в стране общества справедливости и равных возможностей. Соответствующие заявления он сделал на акции "Марафон единства", передает корреспондент БЕЛТА.
"Наша жизнь - это равные возможности для всех. Это общество справедливости. Мы будем опираться на порядок и безопасность нашего общества. Мы обязательно, это я обещаю, построим страну для людей. Даже если меня не будет - вы ее построите. Потому что вы уже многое сделали. Но это, подчеркиваю, будет общество возможностей", - заявил белорусский лидер.
"А как вы уже распорядитесь этими возможностями, это не мое дело, не государства. Это дело ваше, вашей семьи, ваших родных, ваших близких. Не потеряйте свои возможности. Мы все сделаем, чтобы вы могли поступить в вуз, получить равное образование, отвести в детский сад своих детишек. Все имеют уже равные возможности. Только вы не забывайте о своих обязанностях", - добавил глава государства.