Лукашенко заявил о создании в Беларуси общества справедливости и равных возможностей

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о создании в стране общества справедливости и равных возможностей. Соответствующие заявления он сделал на акции "Марафон единства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша жизнь - это равные возможности для всех. Это общество справедливости. Мы будем опираться на порядок и безопасность нашего общества. Мы обязательно, это я обещаю, построим страну для людей. Даже если меня не будет - вы ее построите. Потому что вы уже многое сделали. Но это, подчеркиваю, будет общество возможностей", - заявил белорусский лидер.