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Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Желающих развязать войну в Беларуси хватает, но они боятся единства белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования аграриев во время областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2024" в Климовичах, сообщает БЕЛТА.
"Повторяю: лучше на земле работать, чем потом корячиться. Будет экономика - войны никогда не будет. Не будет экономики - сами породим эту войну, гражданскую развяжем. А желающих хватает: они за границей ходят, бряцают оружием. Но боятся, потому что едины мы как никогда, потому что мы жить хотим на своей земле. Они этого боятся прежде всего, а не потому что батька там с дубиной ходит. Они боятся нашего единства и того, что мы хотим трудиться. Потеряем это чувство - посмотрите, что будет. Не дай бог этого допустить", - предостерег Александр Лукашенко.
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