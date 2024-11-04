Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства

"Повторяю: лучше на земле работать, чем потом корячиться. Будет экономика - войны никогда не будет. Не будет экономики - сами породим эту войну, гражданскую развяжем. А желающих хватает: они за границей ходят, бряцают оружием. Но боятся, потому что едины мы как никогда, потому что мы жить хотим на своей земле. Они этого боятся прежде всего, а не потому что батька там с дубиной ходит. Они боятся нашего единства и того, что мы хотим трудиться. Потеряем это чувство - посмотрите, что будет. Не дай бог этого допустить", - предостерег Александр Лукашенко.