3.77 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Лукашенко: Жилищный вопрос военнослужащих надо решить за три года
Вопрос обеспечения военнослужащих жильем надо решить за три года. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил 13 июня на выездном совещании по вопросам развития производства беспилотных авиационных комплексов и бронежилетов, пишет БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что, развивая производство беспилотников и средств защиты военнослужащих, важно определиться с потребностями армии и возможностями государства. Самое главное, подчеркнул Президент, чтобы деньги не были потрачены впустую.
"Вы понимаете, что деньги нужны и для производства питания, одежды. Пенсионерам надо платить, да и военнослужащим надо в этой пятилетке (даже за три года) полностью решить проблему обеспечения жильем. Везде нужны деньги", - обратил внимание глава государства.