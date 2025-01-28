Матвиенко поздравила Лукашенко с победой на выборах Президента Беларуси

В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на выборах Президента Беларуси поступило поздравление от Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Убедительная победа на состоявшихся выборах - это широкое признание Ваших заслуг на посту главы государства и очередное свидетельство всенародной поддержки проводимого Вами курса, направленного на укрепление экономического потенциала, повышение благосостояния граждан, защиту национальных интересов на мировой арене. Ваш многолетний самоотверженный труд и служение интересам Отечества, бесспорный авторитет и политическая мудрость являются ярким примером для молодого поколения, а готовность нести ответственность за будущее страны - залог ее успешного развития, стабильности и процветания", - говорится в поздравлении.