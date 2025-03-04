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Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Юрий Горлов
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 4 марта кадровые решения, назначил министром сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сообщает БЕЛТА.
До настоящего времени Юрий Горлов работал помощником Президента - инспектором по Гомельской области. На эту должность он был назначен в сентябре 2023 года.