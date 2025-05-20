Минприроды выступило с предложением получать редкоземельные элементы из отходов промпроизводства

На совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов у Президента Беларуси Александра Лукашенко Минприроды выступило с предложением использовать российский опыт по получению редкоземельных элементов из отходов промпроизводства. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как пояснил премьер-министр Александр Турчин, все отходы, образующиеся в стране, можно разделить на два блока - отходы промпроизводства и отходы в результате жизнедеятельности населения. В первом блоке есть значительное количество отходов, которые сейчас не перерабатываются. Они образуются в результате производства на "Беларуськалии" и Гомельском химическом заводе. Оставшаяся часть отходов промпроизводства, по словам премьер-министра, так или иначе перерабатывается.

По данным, которые озвучил на совещании министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, за 2024 год в стране образовалось 60 млн т отходов, из которых 56 млн т - отходы производства. В их структуре 70 % приходится на долю крупнотоннажных отходов двух видов - фосфогипс (продукт, образующийся в результате деятельности Гомельского химзавода, к настоящему времени накоплено более 26 млн т) и галитовые отходы, которые образуются при производстве на "Беларуськалии".

Министр доложил, что специалисты изучили опыт Российской Федерации в части использования отходов фосфогипса. На совещании у Президента были представлены образцы продукции, которая производится в России из этих отходов, в частности - редкоземельные элементы.

Как известно, не так давно было поручение главы государства Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, чтобы белорусские специалисты внимательно изучили недра страны на предмет наличия новых видов полезных ископаемых, в том числе редких металлов и редкоземельных элементов.

Министр в этой связи предложил изучить российский опыт и экономическую целесообразность его использования в Беларуси. По его словам, в одной тонне фосфогипсов находится порядка 80-84 кг искусственного гипса (по некоторым оценкам его характеристики даже лучше, чем природного), порядка 12-14 % из этой тонны - это отходы, которые образуются в результате производства, и около 0,5 % - продукция, которая успешно производится в России, в частности - редкоземельные элементы.