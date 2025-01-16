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Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил, что Минский международный выставочный центр торжественно откроют в мае 2025 года. Об этом глава государства заявил 16 января во время общения с представителями трудовых коллективов Минского городского технопарка, сообщает БЕЛТА.

Главу государства спросили, будет ли продолжение у выставочного проекта - экспозиции достижений суверенной Беларуси "Моя Беларусь", размещенной на площадях Минского международного выставочного центра.

Президент отметил, что идея такой выставки и выставочного центра, где можно в одном месте собрать и разместить все достижения страны, родилась довольно давно. "Даже когда еще я был депутатом, я ходил, видел многие выставочные центры в мире, в России, в других (странах - прим. ред.). Я подумал о том, что нам надо будет это - чтобы вот так вот люди пришли и потом гордились своей страной", - рассказал он.

Однако, как обратил внимание Александр Лукашенко, что открытие нынешней выставки достижений суверенной Беларуси в этом центре еще не означает, что этот комплекс полностью готов. "Это еще не открытие (всего выставочного центра - прим. ред.). А откроем перед Днем Победы, в мае месяце мы окончательно откроем и сформируем выставку", - сказал глава государства. А пока, по словам Президента, это такой "пробный шар".

Хотя было предложение открыть выставочный центр уже сейчас, в декабре - январе, но глава государства возразил: "Зачем торопиться? Давайте сделаем капитально. Тем более там еще есть определенные недоделки (их предстоит устранять самому застройщику - прим. ред.). Поэтому не торопитесь. Пусть делают, а ко Дню Победы откроем".

Замысел состоял в том, чтобы сейчас открыть для посетителей часть пространства, где и организована выставка "Моя Беларусь", а по завершении всех работ организовать торжественное открытие всего центра в том виде, как он был задуман и спроектирован, запланировано на май 2025 года.

"Мы запустили первоначально, на первом этапе, чтобы вы с детишками пришли, с женой, чтобы посмотрели, дети там покувыркались. Говорят, детям там очень нравится. Мы будем развивать этот сектор - выставочный", - сказал Александр Лукашенко, подчеркнув особое значение такого проекта о достижениях страны для молодого, подрастающего поколения.

"Хорошо, что вы это увидели. Вы уже не будете кричать, что мы "лапотники". Вы будете понимать, что и вот это мы можем сделать своими руками. В этом был замысел", - сказал Александр Лукашенко по поводу выставки.