На фестивале "Дожинки" в Корме Александр Лукашенко наградил тружеников села

"Так уж повелось, что самая горячая пора у крестьянина - весна и лето, а "Дожинки" мы всегда отмечаем под лучами не очень яркого осеннего солнца. И вам, труженикам цеха под открытым небом, к переменам не привыкать. Низкий поклон за ваш труд. За терпение и умение работать вопреки всем невзгодам и обстоятельствам. Таким, от которых даже могут опуститься руки. Но не у вас", - заявил Александр Лукашенко.