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На фестивале "Дожинки" в Корме Александр Лукашенко наградил тружеников села
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября принял участие в торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в городском поселке Корма, сообщила БЕЛТА.
"Так уж повелось, что самая горячая пора у крестьянина - весна и лето, а "Дожинки" мы всегда отмечаем под лучами не очень яркого осеннего солнца. И вам, труженикам цеха под открытым небом, к переменам не привыкать. Низкий поклон за ваш труд. За терпение и умение работать вопреки всем невзгодам и обстоятельствам. Таким, от которых даже могут опуститься руки. Но не у вас", - заявил Александр Лукашенко.
Орден Почета глава государства вручил водителю предприятия "Калининский" Добрушского района Александру Старотиторову. Медаль "За трудовые заслуги" из рук Президента получили водитель агрокомбината "Холмеч" Речицкого района Александр Забиран, тракторист-машинист ОАО "Отор" Чечерского района Михаил Миненков и тракторист-машинист ОАО "Знамя Родины" Гомельского района Николай Чигоревский.
Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" Александр Лукашенко вручил директору ОАО "Звезда" Чечерского района Галине Трибунах, а специальные листы об объявлении Благодарности Президента - ведущему инженеру-технологу Полесского производственного участка ОАО "Милкавита" Светлане Атрощенко и трактористу-машинисту КСУП "Судково" Хойникского района Елене Волковой, оператору автомата по производству вареных колбас мясоперерабатывающего цеха Жлобинского мясокомбината Раисе Дегтяревой, оператору машинного доения ОАО "Путь Ильича" Лельчицкого района Светлане Жогло, главному зоотехнику-селекционеру ОАО "Тихиничи" Рогачевского района Тамаре Каравицкой, главному зоотехнику СПК "50 лет Октября" Речицкого района Нине Пищик, водителю грузового автомобиля ОАО "Имени Жукова" Брагинского района Владимиру Шахницкому.
Благодарности Президента также был удостоен коллектив работников сельскохозяйственного унитарного предприятия "Полесье-Агроинвест" Петриковского района.
После церемонии награждения главе государства вручили праздничный каравай от хлеборобов Гомельщины.
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