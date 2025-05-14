На переговорах президентов Беларуси и Зимбабве определены новые совместные проекты

На переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой определены новые совместные проекты. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске с зимбабвийским коллегой, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что стороны провели очень насыщенные и результативные переговоры. "До нас очень эффективно поработали наши специалисты и министры. Обсудили широкий круг вопросов, рассмотрели, как выполняются уже достигнутые договоренности (в том числе в ходе визита в Зимбабве два года назад). Определили новые совместные проекты. При этом особое внимание уделили развитию перспективных направлений, включая межрегиональное взаимодействие и промышленную кооперацию", - сказал Александр Лукашенко.