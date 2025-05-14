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На переговорах президентов Беларуси и Зимбабве определены новые совместные проекты
На переговорах президентов Беларуси и Зимбабве определены новые совместные проектыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d530d37-0c5f-403b-81f5-a6d29d83ebc0/conversions/26cc2eb6-3fff-4063-8938-d9d7f7e8e728-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d530d37-0c5f-403b-81f5-a6d29d83ebc0/conversions/26cc2eb6-3fff-4063-8938-d9d7f7e8e728-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d530d37-0c5f-403b-81f5-a6d29d83ebc0/conversions/26cc2eb6-3fff-4063-8938-d9d7f7e8e728-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d530d37-0c5f-403b-81f5-a6d29d83ebc0/conversions/26cc2eb6-3fff-4063-8938-d9d7f7e8e728-xl-___webp_1920.webp 1920w
На переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой определены новые совместные проекты. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске с зимбабвийским коллегой, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что стороны провели очень насыщенные и результативные переговоры. "До нас очень эффективно поработали наши специалисты и министры. Обсудили широкий круг вопросов, рассмотрели, как выполняются уже достигнутые договоренности (в том числе в ходе визита в Зимбабве два года назад). Определили новые совместные проекты. При этом особое внимание уделили развитию перспективных направлений, включая межрегиональное взаимодействие и промышленную кооперацию", - сказал Александр Лукашенко.