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На примере сотрудничества Беларуси и Зимбабве в Африке видят альтернативу диктату Запада
На примере сотрудничества Беларуси и Зимбабве в Африке видят реальную альтернативу диктату Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что вместе Беларусь и Зимбабве достигают ощутимых практических результатов. Один из примеров - совместная программа механизации сельского хозяйства Зимбабве, которую Александр Лукашенко назвал настоящим образцом честного, открытого и продуктивного взаимодействия: "Благодаря этой программе сбор пшеницы в Зимбабве уже вырос более чем в три раза. С 2022 года Зимбабве полностью обеспечивает внутренние потребности в пшенице, начат экспорт излишков в соседние страны (Мозамбик, Ботсвана)".
"Мы продолжаем работу с фокусом на то, чтобы сохранить такие урожаи и дополнительно укрепить продовольственную безопасность Зимбабве и Юга Африки в целом. На этом примере нашей совместной работы другие страны Африканского континента видят, что эксплуатации и диктату Запада и транснациональных корпораций есть реальная альтернатива", - сказал глава белорусского государства.