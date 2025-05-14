На примере сотрудничества Беларуси и Зимбабве в Африке видят альтернативу диктату Запада

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На примере сотрудничества Беларуси и Зимбабве в Африке видят реальную альтернативу диктату Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что вместе Беларусь и Зимбабве достигают ощутимых практических результатов. Один из примеров - совместная программа механизации сельского хозяйства Зимбабве, которую Александр Лукашенко назвал настоящим образцом честного, открытого и продуктивного взаимодействия: "Благодаря этой программе сбор пшеницы в Зимбабве уже вырос более чем в три раза. С 2022 года Зимбабве полностью обеспечивает внутренние потребности в пшенице, начат экспорт излишков в соседние страны (Мозамбик, Ботсвана)".