На расстоянии дружбы. Во Дворце Независимости пройдут переговоры президентов Беларуси и Зимбабве

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 мая проведет переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Белорусско-зимбабвийские отношения отличаются теплотой и особенно достигли стратегического уровня после открытия посольств в Минске и Хараре.

Президент Зимбабве уже несколько дней находится в Беларуси, и пока у Александра Лукашенко были встречи с представителями Вьетнама, он посетил Брестскую область, местные предприятия, поговорил и с губернатором, провел переговоры. И, что очень важно, возложил цветы к монументу Брестской крепости.