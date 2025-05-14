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На расстоянии дружбы. Во Дворце Независимости пройдут переговоры президентов Беларуси и Зимбабве
Автор:Алексей Волков
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 мая проведет переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Белорусско-зимбабвийские отношения отличаются теплотой и особенно достигли стратегического уровня после открытия посольств в Минске и Хараре.
Во Дворце Независимости проходит последнее приготовление перед визитом Президента Зимбабве. Ожидаются очень серьезные переговоры и невероятное количество подписанных документов.
Президент Зимбабве уже несколько дней находится в Беларуси, и пока у Александра Лукашенко были встречи с представителями Вьетнама, он посетил Брестскую область, местные предприятия, поговорил и с губернатором, провел переговоры. И, что очень важно, возложил цветы к монументу Брестской крепости.