На республиканском субботнике Президент работал на благоустройстве Парка народного единства!

Добрая традиция, которую сохранили в Беларуси. Ежегодно весной вся страна выходит на республиканский субботник. Дело благородное: сделать свой двор, улицу или приусадебный участок краше и чище. Но, безусловно, у этого дня куда большие цели. Привить любовь к родной земле, к труду, показать своим примером, как надо, особенно подрастающему поколению. Традиционно вместе со всей страной в этот день работает и глава государства. Для Александра Лукашенко субботник прошел на площадке строительства Национального исторического музея и парка Народного единства! Президент Беларуси высадил на территории первое дерево, а затем вместе с командой - молодежью и людьми, которые каждый день работают рядом, - заложили дубовую аллею.

Строительство Национального исторического музея и парка Народного единства

Дворец Независимости, комплекс Белэкспо, площадь Госфлага и через дорогу - будущий Национальный исторический музей и парк Народного единства! Белорусы помнят эту площадку как аквапарк "Дримлэнд"! Но теперь новая история. Уже начаты строительно- монтажные работы. А сегодня принялись и за благоустройство территории!

Проект, безусловно, масштабный. В начале этого года началось строительство музея. Сейчас заливают фундамент, ведутся другие подготовительные работы. Пока это огромный котлован. Но потом все будет выглядеть как грандиозный объект.

Сергей Бычков, главный инженер стройтреста № 4:

"Сегодня уже идет выполнение второго этапа, ростверка и монолитного каркаса здания. По планам, уже к концу этого месяца на объекте будет работать порядка 150 человек, 18-20 единиц техники. Будем стараться идти опережающими темпами".

Национальный исторический музей в виде контура карты Беларуси

По проекту видно - Национальный исторический музей в виде контура карты Беларуси. Вообще построить такой символичный объект была идея нашего Президента. На начальном этапе, как все это будет, обсуждали на совещании. Требование у Александра Лукашенко принципиальное: каждый экспозиционный зал должен нести особый смысл. И никаких пропущенных страниц истории.

Лукашенко о новом музее: Никаких пропущенных страниц истории

Президент на совещании по вопросам архитектурного решения и концепции экспозиции Национального исторического музея в сентябре 2024 г.: "Никакой политизации, никакого "ура" в отношении Лукашенко, петровых, сидоровых, которые якобы вершили историю, а народа при этом не видно. Все должно быть абсолютно объективно и заслуженно".

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Президент просил, чтобы не перегружали проект, принципиальный момент - все, насколько это возможно, должно быть из белорусских материалов. Александр Лукашенко приехал сюда сегодня на субботник, заодно посмотреть, как идут работы. Мэр Минска рассказал о планах.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Сам музей, площадка перед музеем, здесь практически никаких вопросов нет. Фасадные группы тоже отработаны. Керамогранит, производство нашего "Керамина", мы с ними уже отрабатываем. Практически все наши материалы, потому что импортного практически ничего нет. В соответствии с вашим поручением, сделали мы проект подземного перехода, который будет от музея на площадь Флага. На сегодняшний день документация находится в экспертизе. В конце апреля мы ее получим. После 9 Мая мы приступим к производству работ. Делать будем подземным способом. Орловскую перекрывать не будем. Уже опыт есть у нас на пешем, когда мы делали. Здесь никаких вопросов не должно быть. Мы где-то в течение года, в мае следующего года, он будет полностью завершен".

Строительство музея объявлено всебелорусской молодежной стройкой

Указом Президента эта площадка объявлена Всебелорусской молодежной стройкой. Студотряды, современные комсомольцы уже включились в работу. Момент действительно исторический, - чувствуешь сопричастность. Президент заложил капсулу с посланием потомкам.

Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием потомкам

"Сегодня для нас, как для историков, очень важный день. Мы находимся на строительстве такого важного проекта, и мы надеемся, что в будущем этот проект станет символом памяти, преемственности поколений и нашего труда. Поэтому позвольте поблагодарить за возможность внести свой вклад в историю нашей любимой Беларуси своим трудом", - поблагодарила комиссар студотряда Академии управления при Президенте Беларуси Дарья Васильева.

"Первыми сегодня приступают к работе сводный студенческий отряд студентов Академии управления и БНТУ. Будьте уверены, мы вас не подведем", - сказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

"Сейчас предлагаем вам заложить капсулу с посланием будущего поколения", - продолжила Дарья Васильева.

"Ты читала ее?", - спросил Президент перед закладкой капсулы. - Ну что, ребята?"

"С Богом!" - ответили ребята.

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Кстати, все средства заработанные сегодня на республиканском субботнике, будут перечислены именно на строительство нового музея в Минске. Вокруг него будет парк народного единства.

А. Лукашенко посадил первое дерево в парке Народного единства в Минске

Первое дерево - краснолистный дуб - сегодня посадил Александр Лукашенко. Как надо, был и мастер-класс от Президента.

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Александр Лукашенко заметил, что люди, которые работают вместе с ним, умеют делать все: сажать деревья, косить траву, рубить дрова.

Дерево высаживается в лунку и закрепляется колышками. Глава государства с помощью кувалды забил колышки в землю, после чего дерево присыпали землей и полили.

"Это технология посадки деревьев! Идеальная технология!" - обратился Президент к молодежи. Вместе с главой государства деревья высаживал и его младший сын Николай.

"Сказали в День космонавтики посадить 12 деревьев - я посадил 12", - пошутил Президент.

Президентский пример: делай как я!

Все эти разговоры, что субботник это какой-то "прежиток прошлого" или что, кто-то кого-то "заставляет", уже просто не воспринимаются обществом. Наш Президент всегда подчеркивает: все в простом - делай как я. Своим примером показывает и уж точно не под какую-то определенную дату в календаре: и на земле поработать, и дрова, и косьба. Вместе с командой, которая берет пример, каждый день работая рядом, заложили дубовую аллею: 80 деревьев в честь 80-летия Великой Победы!

Высажено 80 дубов в честь 80-летия Великой Победы

Президент для всех покажет технологию, и дело пошло!

След в истории

Для молодых ребят, которые сегодня участвовали в субботнике, конечно, запоминающийся день. Потом будут приходить сюда, чтобы проведать свое деревце. Свой след в истории, и неважно, какая прописка, здесь у них буквально корни.

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Дарья Васильева, комиссар студотряда Академии управления при Президенте Беларуси:

"Мне сегодня посчастливилось передавать капсулу Александру Григорьевичу. Это очень важно для нас. Очень такой серьезный момент, я бы сказала. Особенно то, что мы первые приступаем к стройке. Это тем более для нас важно. Мы были первые, кто проявил инициативу. Поэтому, конечно, это важно для сохранения нашей белорусской истории".

Девушка рассказала, что их отправляют как стройотряд на бетонные работы. "Мы будем закладывать весь фундамент под музей уже. Там уже объяснили. У нас 19 парней, я одна девочка в составе. Будет интересно. Хороший опыт", - считает она. - Для меня это первый уникальный опыт. Я больше как творческий человек, студент года Минска".

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

"Очень много звонков от ребят, чтобы принять участие во Всебелорусской молодежной стройке. Наша главная задача - чтобы все ребята, которые желают, могли трудиться на таком знаковом объекте Республики Беларусь".

Завершить строительство музея и парка планируют к 2027 году.

Новый музей и парк рядом станут национальной достопримечательностью не только столицы, но и всей страны. Завершить работы планируют к 2027 году. Но Президент гарантирует: уже даже через год, придя сюда, белорусы увидят величие этого места.

Президент о традициях субботника и национальной гордости

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"Оказывается, сегодня я посмотрел на "Первом информационном" канале, во всем мире под разными вывесками есть субботники. Порядок наводят, улицы убирают. Мы же, по-моему, еще и дневную зарплату перечисляем. То есть это дополнительно у нас с вами работа. Дневную зарплату. Куда пойдет? Память погибших. Брестская крепость и другие памятники. Святое дело", - сказал Президент.

Один из вопросов Александру Лукашенко как раз был связан с историей. У Президента спросили и о том, хватает ли у белорусов чувства национальной гордости.

Александр Лукашенко заметил, что хорошо знает историю нашей страны, но молодежи порой не хватает знаний об историческом прошлом Беларуси. "Они сидят в этих гаджетах. Их что интересует сегодня? Короткие заголовки из трех слов, еще что-нибудь... Чем больше мата, тем смешнее и удобнее, - отметил глава государства. - А история - это вещь серьезная: изучать надо, смотреть. Новое поколение все меньше и меньше в это окунается".

Президент уверен: людям нужно показывать, что белорусы - это не иваны, не помнящие своего родства, а люди с тысячелетней историей. Особенно важно доносить это до молодежи. И Национальный исторический музей позволит в интересной и доступной форме раскрыть все богатство белорусской истории.

Отвечая на вопрос про чувство национальной гордости, Президент подчеркнул, что эта гордость не должна перерасти в национализм. "Мы по большому счету националистичны в плане любви к своей стране. Ничего тут страшного нет. Мы не националисты, мы не фашисты. Мы националистичные люди в плане любви к своей Родине. Но мы интернационалисты. Мы очень уважаем наших братьев: россиян, украинцев, поляков, других", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, два вопроса, которые могут привести к войне, - это экономика и национализм. Если здесь допустить перегибы, можно прийти к войне. "Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? Причем здесь Россия, Путин и прочее? В основе лежало разрушение экономики. Вспомните, что было накануне войны в Украине - обнищавшие люди и супербогатые олигархи, - констатировал Александр Лукашенко. - Им подкинули национализм и крайнюю форму - фашизм. Когда сжигали, к примеру, в Одессе людей не их, как они считали, национальности".

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Президент обратил внимание, что белорусы - люди особенные: "В нашей крови все перемешано: и русская кровь, и украинцы, и поляки, и евреи. В этом наша белорусскость. В этом особенность нашего народа. И мы должны это понимать".

Таким образом, резюмировал Президент, с национализмом нужно быть очень осторожными, но и национальная гордость у белорусов должна быть: "Мы должны видеть, чтобы мы, не дай бог, куда-нибудь не отклонились. Чтобы у нас была мирная жизнь, мы высаживали деревья и строили музеи, куда придут наши дети и внуки".