На субботнике Президент пообщался с журналистами на горячие темы

Каждый, кто выходит сегодня на республиканский субботник, делает свою страну лучше! Традиционно вместе с народом трудится и наш Президент. Александр Лукашенко работал на площадке строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске.

Президент принял участие в республиканском субботнике

Главе государства доложили о проведенной работе по проектированию и началу возведения музея и парка. После на месте строительства в торжественной обстановке Президент заложил капсулу с посланием будущим поколениям. В тексте отмечается, что, несмотря на геополитическую трагедию - распад великого советского государства, белорусы сумели выстоять и совершить настоящий подвиг: создать суверенную и миролюбивую Беларусь.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54abe612-bde0-4e96-8573-f6e62dc08990/conversions/b50285c7-2c79-4514-8e07-8be0ad7fb30b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54abe612-bde0-4e96-8573-f6e62dc08990/conversions/b50285c7-2c79-4514-8e07-8be0ad7fb30b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54abe612-bde0-4e96-8573-f6e62dc08990/conversions/b50285c7-2c79-4514-8e07-8be0ad7fb30b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54abe612-bde0-4e96-8573-f6e62dc08990/conversions/b50285c7-2c79-4514-8e07-8be0ad7fb30b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием потомкам

Ну а после в будущем парке Народного единства Александр Лукашенко вместе с бригадами студенческой молодежи высадил аллею из 80 деревьев как символ 80 мирных лет, которые нам подарила Великая Победа советского народа. Для всех участников субботника мастер-класс от Президента.

В Минске строят Национальный исторический музей

Строительство Национального исторического музея Беларуси ведется на территории бывшего парка "Дримлэнд". Уже завершена разработка проектной документации, и в феврале этого года начались строительно-монтажные работы. Вокруг этого места будет разбит парк Народного единства. Запланированы экспозиционные площадки областных центров и Минска, пешеходные пути, детские и спортивные площадки.

Президент ответил на вопросы журналистов

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e35cd57a-fa65-48ce-9126-a3729f687789/conversions/67a8ee20-29ad-4b63-af34-5ccdb17e2857-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e35cd57a-fa65-48ce-9126-a3729f687789/conversions/67a8ee20-29ad-4b63-af34-5ccdb17e2857-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e35cd57a-fa65-48ce-9126-a3729f687789/conversions/67a8ee20-29ad-4b63-af34-5ccdb17e2857-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e35cd57a-fa65-48ce-9126-a3729f687789/conversions/67a8ee20-29ad-4b63-af34-5ccdb17e2857-xl-___webp_1920.webp 1920w

По традиции субботник завершился общением Президента с журналистами. Александр Лукашенко подчеркнул значение Национального исторического музея: для молодежи очень важно знать свою историю. Что касается международной повестки, белорусский лидер оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз, а также влияние пошлин Трампа на ценовую ситуацию в нашей стране.

Один из вопросов главе государства касался торговой войны, развязанной США, и ее влияния на цены товаров для конечных потребителей, в частности, удастся ли Беларуси придерживаться своей формулы справедливого ценообразования.

Президент отметил, что экономика США, конечно, занимает значительную долю в мировом ВВП (оценочно, порядка четверти), но это все же не 75 %, и ее влияние не настолько всеобъемлющее. "Американцы подняли пошлины на товары, которые по импорту ввозят. А ввозят много. Их ВВП примерно 25 %, с учетом доллара и прочего. Конечно, они молодцы, но это четверть, а не 75 %. И ты со всем миром вступил в войну!" - сказал глава государства о решении Дональда Трампа повысить пошлины для целого ряда стран мира.

При этом, по словам Александра Лукашенко, высказывания Трампа были эмоциональными, даже оскорбительными, а решения - непоследовательными. Он поначалу объявил о введении пошлин, а спустя некоторое время отступил.

"Это фантом. Вот он брякнул языком, а потом подумали, подумали: нет, что-то опасное. Так, прежде чем бряцать языком, ты же подумай. Там много умных, толковых людей, которые посчитают и скажут: это можно делать, это нельзя, а если повышать, то надо сначала переговорить. А если с Китаем экономически воевать, то точно надо сесть за стол переговоров и переговорить", - заметил белорусский лидер.

Президент: Мы пережили с Россией вместе такие барьеры и пошлины, что дальше уже некуда

Президент подчеркнул, что воспринимает происходящее спокойно. "Мы не спеша будем заниматься тем, чем занимаемся. Мы пережили и переживаем с Россией вместе такие барьеры и пошлины, санкции, что дальше уже некуда. Поэтому особо париться по этому поводу не стоит. А приведет это к росту цен или не приведет - посмотрим", - сказал он.