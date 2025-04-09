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На субботнике Президент пообщался с журналистами на горячие темы
Каждый, кто выходит сегодня на республиканский субботник, делает свою страну лучше! Традиционно вместе с народом трудится и наш Президент. Александр Лукашенко работал на площадке строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске.
Президент принял участие в республиканском субботнике
Главе государства доложили о проведенной работе по проектированию и началу возведения музея и парка. После на месте строительства в торжественной обстановке Президент заложил капсулу с посланием будущим поколениям. В тексте отмечается, что, несмотря на геополитическую трагедию - распад великого советского государства, белорусы сумели выстоять и совершить настоящий подвиг: создать суверенную и миролюбивую Беларусь.
Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием потомкам
Ну а после в будущем парке Народного единства Александр Лукашенко вместе с бригадами студенческой молодежи высадил аллею из 80 деревьев как символ 80 мирных лет, которые нам подарила Великая Победа советского народа. Для всех участников субботника мастер-класс от Президента.
В Минске строят Национальный исторический музей
Строительство Национального исторического музея Беларуси ведется на территории бывшего парка "Дримлэнд". Уже завершена разработка проектной документации, и в феврале этого года начались строительно-монтажные работы. Вокруг этого места будет разбит парк Народного единства. Запланированы экспозиционные площадки областных центров и Минска, пешеходные пути, детские и спортивные площадки.
Президент ответил на вопросы журналистов
По традиции субботник завершился общением Президента с журналистами. Александр Лукашенко подчеркнул значение Национального исторического музея: для молодежи очень важно знать свою историю. Что касается международной повестки, белорусский лидер оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз, а также влияние пошлин Трампа на ценовую ситуацию в нашей стране.
Один из вопросов главе государства касался торговой войны, развязанной США, и ее влияния на цены товаров для конечных потребителей, в частности, удастся ли Беларуси придерживаться своей формулы справедливого ценообразования.
Президент отметил, что экономика США, конечно, занимает значительную долю в мировом ВВП (оценочно, порядка четверти), но это все же не 75 %, и ее влияние не настолько всеобъемлющее. "Американцы подняли пошлины на товары, которые по импорту ввозят. А ввозят много. Их ВВП примерно 25 %, с учетом доллара и прочего. Конечно, они молодцы, но это четверть, а не 75 %. И ты со всем миром вступил в войну!" - сказал глава государства о решении Дональда Трампа повысить пошлины для целого ряда стран мира.
При этом, по словам Александра Лукашенко, высказывания Трампа были эмоциональными, даже оскорбительными, а решения - непоследовательными. Он поначалу объявил о введении пошлин, а спустя некоторое время отступил.
"Это фантом. Вот он брякнул языком, а потом подумали, подумали: нет, что-то опасное. Так, прежде чем бряцать языком, ты же подумай. Там много умных, толковых людей, которые посчитают и скажут: это можно делать, это нельзя, а если повышать, то надо сначала переговорить. А если с Китаем экономически воевать, то точно надо сесть за стол переговоров и переговорить", - заметил белорусский лидер.
Президент: Мы пережили с Россией вместе такие барьеры и пошлины, что дальше уже некуда
Президент подчеркнул, что воспринимает происходящее спокойно. "Мы не спеша будем заниматься тем, чем занимаемся. Мы пережили и переживаем с Россией вместе такие барьеры и пошлины, санкции, что дальше уже некуда. Поэтому особо париться по этому поводу не стоит. А приведет это к росту цен или не приведет - посмотрим", - сказал он.
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