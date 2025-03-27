"На всю катушку" - Лукашенко поручил загрузить Егорова даже несвойственными для Нацбанка вопросами

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил на всю катушку загрузить Александра Егорова, который назначен первым заместителем председателя правления Национального банка, сообщает БЕЛТА.

До настоящего времени Александр Егоров занимал пост замглавы Администрации Президента, а еще ранее возглавлял Банк развития.

Обращаясь к Александру Егорову, Президент обратил внимание на единственный аспект, который его настораживает: "Чтобы голова не закружилась от такой карьеры".

"Я только что обсуждал, о тебе говорили. Ну, загрузить надо на всю катушку. И даже несвойственными вопросами для Национального банка. Как человека, прошедшего пусть быстро, но приличные уровни", - заявил Президент.

Присутствовавший при назначении глава Администрации Президента Дмитрий Крутой на этот счет заметил: "На нем много персональных проектов, которые он должен довести до конца, невзирая на должность".

"Цепляясь за эти проекты, даже если доведет, еще подкинуть ему пару проектов", - отметил глава государства.

Александр Егоров ответил, что будет только рад такому развитию событий.