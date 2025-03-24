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На заседании Совета безопасности рассмотрят доклад о состоянии нацбезопасности
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля собрал заседание Совета безопасности. На нем рассмотрят доклад о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению, пишет БЕЛТА.
"Нам предстоит рассмотреть итоги проделанной работы, состояние национальной безопасности в истекшем 2024 году и, что самое важное, - меры по укреплению национальной безопасности. Напомню, порядок оценки был скорректирован. Это нашло отражение в соответствующем указе. С учетом динамики обстановки, утвержденных приоритетов социально-экономического развития уточнены были и индикаторы, их пороговые значения, субъекты данного процесса и другие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.
В связи с этим впервые в формате заседания Совета безопасности необходимо предметно обсудить обстановку в каждой из девяти сфер национальной безопасности (политической, экономической, научно-технологической, социальной, демографической, биологической, информационной, военной, экологической), отметил глава государства. "Указанные вопросы в полном объеме содержатся в Концепции национальной безопасности, которая была утверждена решением Всебелорусского народного собрания", - добавил Президент.
Он подчеркнул, что Концепция - это важнейший документ стратегического планирования, он затрагивает основные интересы людей, их жизненные приоритеты. "В первую очередь - гарантии мира и безопасности. Не только сегодня, но и в будущем. Хотя в некоторых странах работа с документами, раскрывающими суть происходящих процессов в стране и мире, глубоко засекречена", - заметил глава государства.
Участниками заседания стали члены Совета безопасности, приглашенные должностные лица, которые в рамках своей компетенции непосредственно отвечают за конкретные сферы национальной безопасности, проводят мониторинг динамики по каждому индикатору.
"С докладом я ознакомился. Комплексный документ. Вы дадите ему оценку. Хочу нацелить присутствующих на серьезную работу. Непосредственно от каждого из вас хотел бы услышать реальную оценку ситуации. Четко, объективно доложите о проблемах, которые у нас имеются. Все вопросы, которые будут обсуждаться, мы должны обязательно учесть при подготовке Послания Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию. Очень важно высказаться, кто с чем не согласен, где еще есть узкие места и, главное, что еще необходимо сделать, чтобы эти проблемы решить", - обозначил ряд вопросов белорусский лидер.
Как пояснили в Государственном секретариате Совета безопасности, приведенные в документе оценки во всех девяти сферах национальной безопасности основаны на утвержденной системе индикаторов (показателей), анализе текущей ситуации, динамике ее развития и заключениях ответственных государственных органов в соответствующих сферах.
Основными индикаторами состояния национальной безопасности выступают:
- доля валового накопления основного капитала;
- степень учета норм международного права и предусмотренных в нем политико-правовых механизмов в решении вопросов, затрагивающих интересы субъектов международных отношений;
- наличие и эффективность международных правовых и политико-правовых гарантий безопасности и суверенитета Беларуси;
- уровень доверия институтам государственной власти;
- внутренние затраты на научные исследования и разработки;
- уровень развития информационных технологий и телекоммуникаций;
- состояние военно-политической обстановки;
- готовность военной организации государства к выполнению задач по обеспечению военной безопасности;
- уровень военной мощи государства и др.