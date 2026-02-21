Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Насыщенный график рабочей недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"

Новые подробности главных событий недели покажет "Время Первого". Масштабный экономический разбор, предстоящий Высший госсовет и перспективный для Беларуси африканский вектор.

Чего ждать от встречи Лукашенко и Путина? И что дальше в графике Президента? А также неожиданные кадры мужского разговора с членами правительства и женские эмоции гостей с Юга.

Не пропустите "Главный эфир" в воскресенье, 22 февраля.

