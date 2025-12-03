Наталья Эйсмонт прокомментировала рабочую программу Президента Беларуси

Из Алжира борт номер один взял курс на Оман. Рабочая программа Президента Беларуси Александра Лукашенко продолжается. Это прокомментировала пресс-секретаря Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Рабочая программа Президента в Омане еще будет продолжена. У нас запланирована в ближайшие дни серия большей частью закрытых переговоров и встреч, в которых будет дано развитие после понедельничных переговоров Президента с султаном. Также запланирована еще одна встреча Президента с султаном Омана, которая состоится в ближайшие дни. Эта встреча уже запланирована и подтверждена", - отметила Наталья Эйсмонт.

"Я бы хотела сконцентрировать ваше внимание еще на тезисе, на котором, может быть, меньше остановились, когда освещали все прошедшие визиты Президента. Это касается и Мьянмы, и Омана, и Алжира. У нас действительно со многими странами взаимодополняемые экономики, мы работаем именно на взаимовыгодной основе, не на односторонней. Выгодно должно быть обеим сторонам", - подчеркнула пресс-секретарь Президента Беларуси.