Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на выборах

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время телефонного разговора поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"И сегодня же состоялся очень теплый, дружеский разговор Президента Беларуси и первого Президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, искренние поздравления и привет он передал и всему белорусскому народу. Александр Лукашенко также тепло поблагодарил Нурсултана Назарбаева за добрые слова и пожелания", - отметили в пресс-службе главы государства.