"Необыкновенно талантливый". Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Юрия Григоровича

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Юрия Григоровича в связи с его смертью. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Ушел из жизни необыкновенно талантливый человек, с именем которого связаны лучшие достижения советского и современного хореографического искусства", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что Юрий Григорович внес неоценимый вклад в сохранение и развитие богатых традиций классического балета, посвятил немало сил и энергии воспитанию творческой молодежи.