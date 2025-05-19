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"Необыкновенно талантливый". Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Юрия Григоровича
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Юрия Григоровича в связи с его смертью. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Ушел из жизни необыкновенно талантливый человек, с именем которого связаны лучшие достижения советского и современного хореографического искусства", - говорится в соболезновании.
Глава государства отметил, что Юрий Григорович внес неоценимый вклад в сохранение и развитие богатых традиций классического балета, посвятил немало сил и энергии воспитанию творческой молодежи.
"Светлая память о замечательном мастере, чья профессиональная деятельность способствовала укреплению дружбы и культурных связей между братскими народами, всегда будет жить в наших сердцах", - подчеркнул Президент.