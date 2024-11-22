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Новые министры и послы: кого Лукашенко назначил на эти должности

Новые министры и послы: кого Лукашенко назначил на эти должности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января назначил новых министров и послов. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Глава государства назначил:

  1. Карповича Артура Борисовича - министром антимонопольного регулирования и торговли
  2. Кийко Дмитрия Николаевича - министром по налогам и сборам;
  3. Богданова Алексея Игоревича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане;
  4. Огородникова Александра Сергеевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане;
  5. Пиневича Дмитрия Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджане;
  6. Борчука Виталия Петровича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа;
  7. Глаза Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Турции;
  8. Ярошевича Юрия Григорьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Израиле.

Президент также дал согласие на назначение:

  1. Утюпина Павла Владимировича - заместителем министра иностранных дел;
  2. Бурака Александра Андреевича - первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
  3. Кисленко Ивана Андреевича - заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
  4. Петруши Дмитрия Викторовича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства, ЖКХ);
  5. Скрундевского Александра Николаевича - генеральным директором ОАО "Белресурсы - управляющая компания холдинга "Белресурсы";
  6. Назарука Игоря Васильевича - постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ.
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