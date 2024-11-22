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Новые министры и послы: кого Лукашенко назначил на эти должности
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января назначил новых министров и послов. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Глава государства назначил:
- Карповича Артура Борисовича - министром антимонопольного регулирования и торговли
- Кийко Дмитрия Николаевича - министром по налогам и сборам;
- Богданова Алексея Игоревича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане;
- Огородникова Александра Сергеевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане;
- Пиневича Дмитрия Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджане;
- Борчука Виталия Петровича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа;
- Глаза Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Турции;
- Ярошевича Юрия Григорьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Израиле.
Президент также дал согласие на назначение:
- Утюпина Павла Владимировича - заместителем министра иностранных дел;
- Бурака Александра Андреевича - первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
- Кисленко Ивана Андреевича - заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
- Петруши Дмитрия Викторовича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства, ЖКХ);
- Скрундевского Александра Николаевича - генеральным директором ОАО "Белресурсы - управляющая компания холдинга "Белресурсы";
- Назарука Игоря Васильевича - постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ.
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