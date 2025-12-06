Новые подробности большой командировки Президента Беларуси - в рубрике "Время Первого"

Что Александр Лукашенко привез из Алжира? Как прошли переговоры с Султаном Омана? И какие лайфхаки у переводчиков на встречах высшего уровня? Новые подробности большой командировки Президента - в рубрике "Время Первого". План по дальней дуге в работе - где еще ждут белорусского лидера? А также зачем Литва играет с дронами и будет ли сдвиг в украинском урегулировании.