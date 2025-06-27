"Нужен четкий алгоритм" - Лукашенко рассказал, как сделать ЕАЭС эффективной структурой

Для того чтобы ЕАЭС был работающей и эффективной структурой, а не площадкой теоретических дискуссий, темп его развития должен быть напряженным и приводить к конкретному общему результату. Такое мнение высказал глава Беларуси Александр Лукашенко 27 июня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

"Если мы хотим, чтобы наш союз был работающим и эффективной структурой, а не площадкой теоретических дискуссий (хотя это тоже неплохо), темп развития нашего союза на следующую пятилетку должен быть напряженным, по каждому направлению нужен четкий алгоритм действий, приводящий к конкретному общему результату", - подчеркнул Президент.