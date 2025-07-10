Островок душевного единения, тепла и света - Лукашенко о "Славянском базаре в Витебске"

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал фестиваль "Славянский базар в Витебске" островком душевного единения, тепла и света. Об этом он сказал 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает БЕЛТА .

Глава государства отметил, что вновь под сводами витебского амфитеатра торжественно звучат фанфары "Славянского базара" - фестиваля, который всегда ждут белорусы, непосредственно сами витебчане, мастера искусств и их поклонники из разных стран.

"Здесь каждый раз мы встречаемся с именитыми артистами и настоящими мастерами искусств. Здесь из года в год зажигаются, как у нас принято говорить, новые звезды. В самых разных жанрах: от музыки и танца до театральных постановок и художественных проектов. В самых разных стилях: от народного творчества и классики до авангардных направлений актуального искусства", - сказал Александр Лукашенко.