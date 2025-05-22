От благоустройства до подбора кадров. Президент Беларуси обозначил приоритеты для местной вертикали

Вначале глава государства упомянул о мероприятии, которое предшествовало разговору с представителями местной вертикали, - встрече с заместителем премьера Государственного совета Китая Лю Гочжуном. Президент обратил внимание на характер отношений с этой страной и подчеркнул, что за сотрудничеством такого высокого уровня стоят даже не годы, а десятилетия кропотливой работы. И в это вносят свой вклад в том числе и руководители на местах.

"В основе всего этого - вы. Вы лицом к лицу непосредственно с белорусским народом, с нашими тружениками, особенно в сельском хозяйстве, и создаете эту основу для моих в том числе контактов и переговоров на самом высоком уровне. То есть все начинается с вас, - заявил Президент. - Поэтому я всегда встречаюсь при назначении с председателями райисполкомов, чтобы они понимали, что это - фигуры, (которые. - Прим. БЕЛТА) особенно сейчас находятся в центре нашего внимания".