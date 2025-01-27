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От научной до культурной сферы - 46 специалистам назначили гранты Президента Беларуси на 2025 год

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Гранты Президента Республики Беларусь на 2025 год назначены 46 специалистам, трудящимся в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и молодежной политики.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал 27 января. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

За счет финансовых средств, предусмотренных грантами, будут выполнены проекты, обеспечивающие развитие отечественных научных школ, повышение качества обучения учащихся и студентов, разработку новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов, реализацию новаторских культурных и молодежных проектов.

Гранты Президента Республики Беларусь предоставляются ежегодно начиная с 2013 года по результатам открытого конкурса с учетом оценки актуальности и значимости проектов для экономики и социальной сферы, масштаба практического использования результатов, общественного признания.

Распоряжение главы государства направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности.

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларусигранты