От самосвалов до муки - кто получил Государственный знак качества

Более 600 товаров белорусских предприятий в течение всего 2024 года доказывали, что соответствуют всем критериям - безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности. Победители прошли жесткий отбор, но все же получили право официально называть свои товары качественными и помечать свою продукцию узнаваемым пятиугольником - Государственным знаком качества.

Представители известных белорусских предприятий лично получили награды от Президента, пишет БЕЛТА. Ниже расскажем, какая продукция смогла получить столь высокий статус.

Карьерные самосвалы БЕЛАЗ

Перечень подтвердивших свое качество промтоваров нужно начать с флагмана белорусской тяжелой промышленности - БЕЛАЗа. Знак качества в этом году получили поистине бестселлеры завода - карьерные самосвалы БЕЛАЗ серии 7513, которые предназначены для транспортирования горной массы в разрыхленном состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями. Эти машины также могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожно-магистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности.

Машины востребованы не только на постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Благодаря этому семейству на долю бренда БЕЛАЗ приходится 70 % всего объема мировых продаж в сегменте грузоподъемности 130-136 т.

К слову, именно модель этого завода - 27-тонный БЕЛАЗ-540 - стал первым автомобилем, удостоенным Государственного знака качества СССР. Восстановленная машина сейчас находится среди экспонатов предприятия.

Трактор BELARUS 1222.3

И в очередной раз крупный промышленный гигант - Минский тракторный завод - доказал, что трактор BELARUS 1222.3 действительно заслуживает отдельных оваций. Еще в 2023 году эта модель была признана лучшим товаром Беларуси 2022 года. Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочными средствами, с уборочными комплексами, для привода стационарных сельскохозяйственных машин, а также для транспортных работ в различных климатических зонах.

Фото: belta.by

В серийное производство BELARUS 1222.3 поступил в 2020 году и пришел на смену популярной 1221-й модели мощностью 130 л.с. Он сохранил все лучшие качества предшественника, но при этом получил несколько новых конструктивных решений, узлов и агрегатов. Трактор отличает моторный отсек с двигателем, который соответствует перспективным требованиям по экологии техрегламента Таможенного союза (ТР ТС) с эффективной системой охлаждения для различных условий эксплуатации. Машина была выполнена с учетом пожеланий трактористов для наиболее комфортной работы. Кстати, совсем скоро BELARUS теперь уже со Знаком качества будет укомплектован дорожными светодиодными фарами, что обычно делается только на опытных тракторах из-за высокой стоимости.

Легковые шины "Белшина"

Государственный знак качества присвоен также легковым летним шинам от ОАО "Белшина" моделей BEL-402 96H и BEL-411 102H. Линейка Astarta SUV разработана для обновления ассортимента и выпуска на рынок высокоскоростных моделей в сегменте SUV. Эти шины отличаются оригинальным рисунком протектора, который обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, устойчивость и управляемость автомобиля на всех скоростных режимах и надежные эксплуатационные характеристики на дорогах с твердым дорожным покрытием. В целом шины предназначены для эксплуатации на легковых автомобилях зарубежного производства.

Фото: belta.by

"Белшина" - один из крупнейших производителей в шинной отрасли, который выпускает более 300 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин. Предприятие уже давно стало брендом Беларуси. Компанию знают и уважают во всем мире. За время своего существования она выросла в высокотехнологичное и динамично развивающееся предприятие, которое идет в ногу со временем, внедряя новые технологии производства и учитывая потребности рынка. Логотип, на котором со дня основания красуется символ Республики Беларусь - величественный зубр, отождествляется с безукоризненным качеством шинной продукции, произведенной на предприятии.

Универсальное шасси МАЗ

Автомобиль без платформы (шасси) МАЗ 631228-8575-012 также довольно популярная и востребованная модель, которая теперь официально получила Знак качества. Шасси предназначено под установку различных специальных надстроек - строительных, коммунальных, пожарной техники и многих других, что позволяет назвать его универсальным. Модель востребована во многих отраслях хозяйства и промышленности благодаря своей высокой прочности, отличной ремонтопригодности, низким эксплуатационным расходам и доступной стоимости.

Заместитель главного конструктора по грузовой технике Минского автозавода Николай Лакотко рассказал, что география применения этих шасси достаточно обширная. Они поставляются в Казахстан, Узбекистан, Россию, Латинскую Америку, Венесуэлу, Алжир, Конго.

Фото: belta.by

"Это универсальное шасси под установку различного коммунального оборудования, которое сделано для того, чтобы максимально удовлетворить потребности покупателей. Мы адаптировали шасси, чтобы оно подходило под количество оборудования. Автомобиль проектировался так, чтобы он мог собираться как конструктор. В нем можно менять положение навесного оборудования, топливных баков, аккумуляторного ящика, запасного колеса и так далее. Шасси получилось наиболее массовым как по размещению различного оборудования, так и по нагрузкам, которые это шасси допускает на переднюю и заднюю тележку. Более 95% элементов автомобиля - белорусского и российского производства, поэтому модель максимально локализована", - рассказал он.

Относительно качества шасси соответствуют всем требованиям, которые предъявляются в ТР ТС 018/2011, - это безопасность колесных транспортных средств. "Вся наша продукция проходит обязательную сертификацию, - подчеркнул Николай Лакотко. - Получение знака качества - хороший способ показать потребителям, что мы выпускаем качественный продукт, он достаточно конкурентоспособен и отвечает всем необходимым передовым требованиям".

Жатка для уборки зерновых от ГЗЛиН

Жатка - это устройство, совместимое с комбайном, которое используется для скашивания и сбора урожая. На наших полях часто можно увидеть именно жатки для уборки зерновых колосовых культур. С применением специальных приспособлений они также используются и для уборки рапса, зернобобовых и крупяных культур. Госзнак присвоен жатке для зерновых культур ЖЗК-9-2 (комплектация 01) производства Гомельского завода литья и нормалей (ГЗЛиН), которая отличается внушительной шириной охвата (более 9 м). Сбор урожая осуществляется за счет сегментно-пальцевого режущего аппарата, действующего как ножницы.

Фото: belta.by

ОАО "Гомельский завод литья и нормалей" сегодня - современная промышленная организация, обладающая достаточно высоким потенциалом, оснащенная сложным оборудованием и обеспеченная квалифицированными кадрами. Предприятием производится более ста наименований прицепной и навесной техники. Это зерноуборочные и кормоуборочные адаптеры (жатки, подборщики) для комбайнов, зерновые валковые жатки, прицепные и навесные кормоуборочные комбайны, картофелеуборочные комбайны и др. Производство сельскохозяйственных машин создается на площадях ОАО "ГЗЛиН" и ОАО "Гомсельмаш".

Микросхема от "Интеграла"

Обладателем Государственного знака качества также стала микросхема регулируемого стабилитрона К1242ЕР1БП (IL431AM-1) производства ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл". Особым ее достоинством является повышенная стабильность выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды и тока нагрузки. На предприятии подчеркнули, что микросхема обладает высокой надежностью и защитой от воздействия статического электричества и может быть использована в качестве внутрисхемного регулятора в источниках питания и зарядных устройствах, а также в качестве эквивалента стабилитронов. Она применяется в источниках опорного напряжения, усилителях с фиксированным порогом включения.

Область промышленного применения довольно широкая - это и автомобильная электроника, и вторичные источники питания, а также станкостроение, промышленная и бытовая электроника.

"Микросхема регулируемого стабилитрона К1242ЕР1БП - одна из самых массовых микросхем предприятия, имеет высокий экспортный потенциал и очень востребована на рынках Юго-Восточной Азии. Получение Государственного знака качества позволит нам укрепить свои позиции как надежного производителя и поставщика микроэлектронной продукции на отечественном и зарубежном рынках", - подчеркнули на "Интеграле".

Постельное белье от Оршанского льнокомбината

Текстиль бренда "Поле кветак", в частности льняное постельное белье, уже получил признание от преданных любителей натуральных тканей. Экологичный символ Беларуси - лен - просто не мог не подтвердить своих качественных характеристик. Постельное белье бренда Оршанского льнокомбината изготовлено из стопроцентного льна и обеспечивает невероятную мягкость и комфорт, позволяя коже дышать, что особенно важно для крепкого сна. Ткани проходят уникальную обработку и умягчаются, поэтому привычная жесткость льна уходит и остается мягкая натуральная текстура, которая мало пачкается, не ворсится, прекрасно впитывает влагу и при этом быстро высыхает.

Фото: belta.by

Оршанский льнокомбинат - один из крупнейших производителей льняных изделий в Беларуси, странах СНГ и Европы. Высокий спрос на оршанский текстиль у нас в стране и за рубежом - лучшее доказательство качества продукции и актуальности ассортимента. Структура выпускаемой продукции сформирована исходя из глубоких маркетинговых исследований спроса и предложения на текстильном рынке. Предприятие постоянно обновляет ассортимент и технические возможности.

Мебель для спальни от "Пинскдрева"

Государственный знак качества также присвоен серии изделий мебели для спальни "Алези" производства ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев". Карнизы и декоративные элементы мебели изготавливаются из массива дуба, а корпус - из плиты ДСП с облицовкой натуральным шпоном дуба, поэтому со всех сторон "Алези" выглядит абсолютно натурально и красиво. При этом цена на эту мебель остается на приемлемом уровне.

На "Пинскдреве" отметили, что спальня "Алези" была выдвинута на Знак качества, потому что она является образцом красивой мебельной коллекции наборов для спальни. "В ней присутствует много натуральной древесины отличного качества, высокого сорта, с прекрасной обработкой и высокими эксплуатационными характеристиками. Большой модульный ряд помогает нашим покупателям составить идеальную композицию для каждой спальни, исходя из своих индивидуальных предпочтений. Разнообразие украшений также помогает вписать спальню "Алези" в абсолютно любой интерьер, особенно если он будет классический. Использование качественной фурнитуры обеспечивает долгий срок эксплуатации этой мебели", - рассказали специалисты.

В компании подчеркнули, что мебель "Алези" достаточно высоко оценена покупателями как в Беларуси, так и в России. "Она является хитом продаж", - заявили на "Пинскдреве".

Ламинат от "Гомельдрева"

Ламинированное напольное покрытие торговой марки VIVAFLOOR, зарегистрированное компанией ОАО "Гомельдрев", также получило Государственный знак качества. Ламинат производится с 2015 года с использованием передового оборудования от ведущих мировых поставщиков, специализирующихся на оборудовании для производства плитных материалов и изделий на их основе. Качество напольных покрытий полностью соответствует жестким нормам и имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие его высокие показатели.

Фото: belta.by

ОАО "Гомельдрев" является одним из крупнейших и старейших мебельных предприятий в Беларуси - оно создано в далеком 1879 году. Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до готовых видов и образцов изделий. На сегодняшний день "Гомельдрев" выпускает более 300 наименований мебели, фанеру, плиты МДФ (шлифованные и ламинированные, для глубокой фрезеровки под заказ), ламинированные напольные покрытия, паркет штучный и паркетную доску, шпон строганный, пиломатериалы, детали профильные и многое другое.

Эмаль для окраски разных поверхностей из Лиды

Знак качества присвоен эмали ПФ-115 лидской компании ОАО "Лакокраска". Она предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей внутри помещений, но не является фасадной. В отличие от краски, эмаль образует более плотное, гладкое и прочное покрытие, похожее на стекло. Кроме этого, такая эмаль выдерживает значительные температурные колебания (от минус 50 до плюс 60 градусов).

Фото: belta.by

В настоящее время ОАО "Лакокраска" разрабатывает и выпускает современные высококачественные лакокрасочные материалы, составляющие достойную конкуренцию импортным, и продвигает их не только на технологические линии белорусских предприятий, но и за рубеж. Продукция компании поставляется на предприятия Министерства промышленности, "Беллесбумпрома", Министерства архитектуры и строительства, Министерства транспорта и коммуникаций, Белорусской железной дороги, торговым организациям. Более 70 % продукции от общего объема выпуска экспортируется в разные страны: Россия, Узбекистан, Казахстан, страны Европы и Азии.

Шоколад без сахара от "Коммунарки"

Горький шоколад без сахара "Президент Эксклюзив" от "Коммунарки" с содержанием какао 72 %, 78 % и 85 % поступил в широкую продажу летом 2018 года. Главная инновация линейки заключается в купажировании лучших сортов какао-бобов из нескольких стран. Все три вида шоколада имеют различный и неповторимый вкус. Отличие новой линейки шоколада также заключается в выборе заменителя сахара. В новой продукции использован лактит, который получается при производстве молочной сыворотки. Этот натуральный продукт гораздо слаще сахара, но практически не всасывается в кишечнике и является низкокалорийным (2,4 кал/г). В состав шоколада также входит инулин - природный пребиотик, а также особенно ароматный бургундский ванилин. Вместо соевого лецитина использован лецитин подсолнечника.

Этот шоколад прекрасно подойдет тем, кто следит за фигурой и в целом ведет здоровый образ жизни. При этом по своим органолептическим показателям он не уступает аналогичному продукту с сахаром.

Рогачевская сгущенка

Сгущенное молоко Рогачевского молочноконсервного комбината жирностью 8,5 % - один из самых узнаваемых продуктов в Беларуси. Любят его за вкус, доступность и, конечно, качество. Это на 100 % натуральный продукт, который производится по традиционному рецепту ГОСТ всего из двух ингредиентов: нормализованного молока и сахара. У него выраженный сладкий вкус и густая однородная консистенция. На Рогачевском МКК используется непрерывный способ сгущения, который был внедрен бывшим генеральным директором Борисом Рева. В свою бытность он много положил сил для введения именно непрерывного технологического процесса.

ОАО "Рогачевский МКК", начавший свою историю в 1938 году, сегодня является крупнейшим предприятием по производству молочных консервов, цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и продуктов детского питания на территории СНГ. Основной вид деятельности - производство молочных консервов. На сегодняшний день на предприятии выпускается более 100 видов продукции, которая широко известна не только на территории Республики Беларусь, но и за ее пределами.

Фото: belta.by

Несмотря на это, конец спору "рогачевская или глубокская" не положен...

Лидская мука

Узнаваемая каждым белорусом сине-желтая пачка муки находится в бакалее каждого магазина страны, и теперь ей официально присвоен Государственный знак качества. Пшеничная мука ОАО "Лидахлебопродукт" высшего сорта в бумажных пакетах и полипропиленовых мешках пользуется повышенным спросом среди кондитеров и производителей хлеба. Особо ценным в ней считается выровненный гранулометрический состав. Выпечка из лидской муки "Классическая" как у профессиональных хлебопеков, так и у обычных хозяек всегда получается пышной, ароматной и пористой. А мука "Премиум" отличается сильной клейковиной, достаточно высоким процентом белизны и обеспечивает хороший объем и пористость хлебобулочных изделий.

ОАО "Лидахлебопродукт" - ведущий производитель мукомольной продукции в Беларуси. Производство муки на предприятии осуществляется в условиях жесткого контроля качества и соответствия заданным стандартам. Стандарты неизменны для каждой упаковки продукции. Помол муки осуществляется на современном мельничном оборудовании.

Сухие смеси для детского питания "Беллакт"

Идеальным продуктом питания для детей первого года жизни является грудное молоко, уникальное по своему составу и свойствам. При его отсутствии или недостаточном количестве в питание детей вводят высокоадаптированные смеси, которые приближены по составу и свойствам к грудному молоку. Качество этого продукта невероятно важно, и сейчас мамочки будут точно уверены, что в этом плане дети будут дополучать все необходимые питательные элементы и витамины. Смеси Bellakt Premium 1 для детей до 6 месяцев и Bellakt Premium 2 для детей до года от волковысского "Беллакта" получили свою заслуженную пятиугольную звезду. Это высокоадаптированные смеси, которые в своем составе имеют пребиотики, витамины, макро- и микроэлементы, нуклеотиды, минеральные вещества, лютеин, DHA, молочный жир и многое другое, что необходимо малышу.

Компания "Беллакт" - единственный в Беларуси и один из крупнейших на территории СНГ производителей сухого детского питания. Это современное, высокотехнологичное предприятие, производящее детское питание, молочные продукты, питание для беременных и кормящих женщин.

Выдержанный сыр "Брест-Литовск" от "Савушкина продукта"

"Когда нет денег на пармезан, выручают белорусы" - гласят отзывы на этот продукт.

И действительно, выдержанный сыр "Брест-Литовск" жирностью 45 % изготавливается в духе лучших традиций сыроварения. В процессе созревания он становится не только тверже, но и полезнее, а зрелый сыр лучше усваивается. Кроме того, он обладает богатейшим вкусовым букетом и плотной структурой, а в европейских странах с вековыми традициями сыроварения такие сыры, как "Выдержанный", обычно подают на десерт.

Изготавливает этот продукт ОАО "Савушкин продукт" - лидер молочной отрасли Беларуси и один из крупнейших производителей натуральной молочной продукции восточноевропейского региона. Компания не только возглавляет рейтинг эффективно работающих предприятий пищевой отрасли страны, но и вот уже более 20 лет является фаворитом потребительских предпочтений белорусов. Продукция компании получает признание не только на национальном, но и на международном уровне.

Хлеб "Каравай Придвинья" прямиком из Витебска

"Каравай Придвинья" ОАО "Витебскхлебпром" начало производить еще в 2022 году. Этот хлеб создается по современной технологии и на его приготовление затрачивается более 20 часов и три сорта муки. Солодовые компоненты и особый букет пряностей придают хлебу неповторимый и характерный аромат. Вкус у него сладковатый с чуть уловимой кислинкой, и это при отсутствии сахара в составе.

ОАО "Витебскхлебпром" - современное хлебопекарное предприятие, выпускающее широкий ассортимент хлебобулочной, сдобной, сухарно-бараночной и кондитерской продукции.

"Мясные подушечки" Брестского мясокомбината

Полуфабрикаты производства Брестского мясокомбината хорошо известны и пользуются большим спросом в Беларуси и России. Среди них особенно выделяется линия продукции "Мясные подушечки". Это один из самых удачных брендов предприятия. Вкусные натуральные пельмешки необычной квадратной формы, изготовленные по особой рецептуре с увеличенной долей свежего мяса завоевали не мало желудков. А главным же секретом фирменного вкуса мясных подушечек на комбинате считают качественное мясо. Для приготовления фарша оно используется только охлажденное, а не замороженное.

Сегодня ОАО "Брестский мясокомбинат" - это лидер в мясной промышленности Беларуси. Компания выпускает более 400 наименований мясной продукции, каждый из которых создается с учетом современных трендов, потребностей и предпочтений потребителей. Миссия и принципы компании уже более 85 лет остаются неизменными: производить мясные продукты стабильно высокого качества, которые позволяют покупателям проявлять заботу и любовь к своим близким.

Какие льготы и преференции получает производитель при присвоении Знака качества