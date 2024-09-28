Открытый микрофон с Президентом: как это было

Личные и рабочие вопросы, закрытые темы и обсуждение того, что "гремит" в мире. 27 сентября в БГУИР Президент Беларуси пообщался со студентами. Обсудили буквально все. В Сети этот разговор разлетелся большим количеством коротких форм: шортсы, рилсы, нарезки мнений - новостных поводов было немало. Но еще больше эмоций.

Поговорили с участниками после: что для них стало самым интересным в этой беседе и как в целом молодые люди оценивают формат "открытого микрофона".

Беседа в формате "открытого микрофона" с участием Президента всегда непредсказуемое мероприятие: как пойдет. Почему? Потому что, во-первых, Президент сам всегда расположен к такому общению. И как только студенты это чувствуют, вопросы начинают сыпаться обо всем.

Спрашивали Президента много о чем. О поступлении и уровне получаемого образования, о космосе, искусственном интеллекте, конфликте в Украине, президентских командировках и даже его мобильном телефоне.

Глава государства по просьбе студентов продемонстрировал тот мобильный телефон, которым пользуется сам. И даже сделал звонок, чтобы показать, как работает это устройство.

По его словам, в этом телефоне используется разработка КГБ, которая не позволяет прослушать разговор - речь кодируется, а в эфире при попытке перехвата разговора слышны звуки, схожие с бульканьем, дешифруется она только при получении сигнала на другом таком же аппарате. В силу таких особенностей устройство довольно массивное, но идет работа над тем, чтобы сделать его более компактным. Президент пояснил, что телефон не находится непосредственно при нем, а у адъютанта.

Общаться по закрытой связи с Президентом могут около 70 человек. Попасть в этот перечень можно только с личной санкции главы государства.

Видео стало вирусным, автор вопроса - очень цитируемой студенткой.

Дарья Петюль, студентка Белорусской государственной академии связи:

"От встречи у меня, конечно, только позитивные впечатления и эмоции, потому что не всем суждено здесь побывать. Всего лишь 500 человек, а вузы у нас достаточно многочисленные. И это большая ответственность. И я очень рада, что попала и мне довелось задать вопрос".

500 человек находились в зале. Из разных вузов инженерно-технического профиля: БНТУ, технологического, агарного, академии связи и авиации. Много говорили о технологической безопасности страны - что реально могут делать белорусы?

Большие средства в развитие перспективных направлений

Как заверил Президент, государство продолжит вкладывать значительные средства в развитие перспективных технических направлений: робототехнику, наноэлектронику, сложные самообучающиеся системы и другие.

"Сейчас задумываем создать на базе специализированных вузов хай-тек-инкубаторы - центры прогрессивной мысли, - сказал Александр Лукашенко. - Для таких, как вы - целеустремленных молодых людей с горящими глазами, свежими идеями, нестандартным взглядом на решение научных и прикладных задач". Такой проект, по словам белорусского лидера, должен реализовать БГУИР, а государство со своей стороны окажет необходимую поддержку.

О деталях, как такие проекты реализовываются на практике, ректор БГУИР Вадим Богуш рассказал в прямом эфире "Первого информационного" буквально через сутки: "Основные аспекты - это площадки для того, чтобы разной направленности специалисты могли встречаться и обсуждать возможности для реализации бизнес-идей. Второй аспект для создания таких инкубаторов, на мой взгляд, - это система отбора и поддержки креативной молодежи, креативных молодых людей, у которых есть идеи, которые можно воплощать на практике, которые имеют необходимую стартовую подготовку. И, наверное, эти инкубаторы должны в том числе давать возможности для профессионального развития, для того, чтобы у идеи появилось не только воплощение в виде проекта, но и самое главное - чтобы появилось воплощение в виде конкретного либо программного продукта, либо прототипа, который мог бы впоследствии производиться".

Чего хотят сильные технари?

Желающих быть не просто программистом среди студентов технических вузов достаточно. Работать точечно, на аутсорс больших компаний - уже давно не предел мечтаний для сильных технарей. Вот для них и нужно создавать условия комфортной работы в стране.

Вячеслав Черняков, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

"Я планирую в дальнейшем не идти по пути программиста, я бы хотел работать над своим проектом. Я являюсь разработчиком биомеханического протеза предплечья. И в дальнейшем хотелось бы открыть собственную компанию по производству протезов в нашей стране, так как эта сфера не развита у нас. А этот проект связан и с медициной, и все-таки с наукой".

Что касается глобальных тем, во время открытого микрофона о геополитике, конечно, тоже поговорили. Все строят свое будущее, учитывая то, как развивается государство, и что происходит у соседей, а это всегда взгляд и на ситуацию в целом.

А. Лукашенко о конфликте в Украине: Надо договариваться

"Нам надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну", - призывает Президент.

"Слушайте, какая война была Вторая мировая и Великая Отечественная. Беларусь вообще уничтожили. И мы вроде уже, ваше поколение, даже мое, с немцами нормально разговаривали. То есть память человеческая, какая бы она ни была, все-таки отшлифовывает, зарубцовывает эти раны. Точно так и с украинцами. Только дальше не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция", - заявил белорусский лидер.

"И мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определенным каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне", - подчеркнул Президент.

По его словам, эта война выгодна Америке. "Очень выгодно. Россия - это не главное. Надо Европу отстроить. Вы не думайте, что американцы и европейцы - это одна семья. Американцам сильная Европа не нужна. Пускай эта Европа воюет там в Украине и прочее, они им деньги дадут - станок включили, напечатали. Инфляция легла на весь мир по доллару. Они печатают деньги. Вот еще миллиарды выделили Володе Зеленскому: "Иди, воюй!" Тем более это же они (США. - Прим.) развивают свой ВПК, поставляют оружие. А деньги остаются в США. Потом надо разделаться с Россией, чтобы один на один выйти на Китай".

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