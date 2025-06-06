Патриарх Кирилл отметил большие позитивные перемены в Беларуси

За последнее время в Беларуси произошли огромные позитивные изменения. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 июня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

В первую очередь предстоятель РПЦ поблагодарил главу белорусского государства за то, что происходит в Беларуси - стране, как он отметил, близкой его сердцу. Патриарх Кирилл подчеркнул, что он, будучи в Смоленске митрополитом, в свое время часто проезжал через Беларусь, бывал в нашей стране, поэтому может сравнить, какие огромные перемены произошли за это время.