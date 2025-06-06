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Патриарх Кирилл отметил большие позитивные перемены в Беларуси
За последнее время в Беларуси произошли огромные позитивные изменения. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 июня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
В первую очередь предстоятель РПЦ поблагодарил главу белорусского государства за то, что происходит в Беларуси - стране, как он отметил, близкой его сердцу. Патриарх Кирилл подчеркнул, что он, будучи в Смоленске митрополитом, в свое время часто проезжал через Беларусь, бывал в нашей стране, поэтому может сравнить, какие огромные перемены произошли за это время.
"Огромные перемены в жизни страны, и не только экономические, не только в благосостоянии народа, но и общая атмосфера, - сказал он. - И все это при вашем руководстве. И, я думаю, многие вещи были результатом вашего такого творческого воображения - какой должна быть страна, народ. Все это действительно реализуется во благо Беларуси".