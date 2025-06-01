По случаю Дня защиты детей к белорусам обратился Президент

Сегодня Международный день защиты детей. Этой традиции уже почти 80 лет. По случаю праздника к белорусам обратился Президент: «В нашей стране с большой ответственностью относятся к каждому ребенку. Мы видим в вас наше будущее. Вкладываем много труда, чтобы ваше детство было счастливым, наполненным новыми знаниями и позитивными эмоциями. Для этого созданы необходимые условия: качественное образование, широкая социальная поддержка, доступная медицина - все, что нужно для реализации амбициозных планов. Уверен, вы продолжите наши начинания - от разработки новых технологий и управления сложными механизмами до развития экономики, социальной сферы и защиты нашего государства – и, конечно, будете бесконечно любить и гордиться родной Беларусью», - говорится в поздравлении.