Почему Лукашенко перенес встречу с представителями религиозных конфессий на послевыборный период

"Эта встреча была запланирована в канун выборов. И я тогда категорически отверг эту идею. Я не хотел, чтобы упрекали меня в том, что под выборы игра какая-то и прочее. Я говорю: "Встретимся после выборов и поговорим о насущных проблемах". Чтобы все вы понимали, что это не какая-то политическая акция с использованием наших церквей и верующих через вас", - сказал глава государства.