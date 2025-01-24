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Почему Лукашенко перенес встречу с представителями религиозных конфессий на послевыборный период
Президент Беларуси Александр Лукашенко до выборов отверг идею встречи с представителями религиозных конфессий страны и предложил перенести ее на поствыборный период, чтобы никто не увязывал мероприятие с политикой, пишет БЕЛТА.
"Эта встреча была запланирована в канун выборов. И я тогда категорически отверг эту идею. Я не хотел, чтобы упрекали меня в том, что под выборы игра какая-то и прочее. Я говорю: "Встретимся после выборов и поговорим о насущных проблемах". Чтобы все вы понимали, что это не какая-то политическая акция с использованием наших церквей и верующих через вас", - сказал глава государства.
Поэтому, по словам Александра Лукашенко, встречу перенесли как раз на поствыборный период, чтобы она по своей атмосфере была домашней и нацеленной в будущее, а не на какой-то сиюминутный результат в политике.