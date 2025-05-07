Почетная миссия. Орденом Матери награждены 60 белорусок

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 60 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской областей и города Минска. Соответствующий указ №182 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.