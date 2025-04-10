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"Под веником": Лукашенко рассказал, где спрятана демократия на Западе
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" рассказал о различном понимании демократии и необоснованных претензиях со стороны тех, кто считает себя ее эталоном.
Главу государства попросили прокомментировать сказанные им ранее слова о том, что в Беларуси больше демократии, чем в тех странах, которые называют себя ее эталоном. Александр Лукашенко отметил, что за то время, пока он в политике, приходилось наблюдать "всякую их демократию". "Их демократия была так глубоко спрятана, что порой мы ее не замечали: под плинтусом, под веником и еще где-то в углу, - образно высказался Президент. - Они обычно в средствах массовой информации были такими демократичными. И тут их прорвало".
Под этим "прорвало" подразумеваются многочисленные примеры вовсе не демократических решений и мер в странах Запада, называющих себя оплотом демократии. Александр Лукашенко привел лишь несколько наиболее актуальных таких примеров. В их числе - ситуация с Марин Ле Пен во Франции или с Кэлином Джорджеску в Румынии. Попытки отстранить этих политиков от борьбы за власть ни к чему не приведут, считает Президент, потому что следом за ними появятся другие претенденты. "Придут новые. Поэтому задушить людей и их лидеров не получится, - сказал глава государства. - Но дело даже не в этом. Дело в том, вы зачем душите?"
В развитие темы Президент напомнил, как в 2020 году Запад упрекал Беларусь в недемократичности из-за обвинений в отношении банкира Виктора Бабарико, хотя на самом деле они были выдвинуты на абсолютно законных основаниях. "Слушайте, как они нас "бомбили"!.. А сейчас что?" - задал риторический вопрос глава государства.
"Вот их "демократия". А как у них выборы проводятся? Возьмите, к примеру, Соединенные Штаты Америки, прошлые выборы (2020 года), когда Трампа бедного "бомбили", "молотили", в тюрьму чуть не посадили. По почте голосовали, потом находили под забором или где-то на мусорке бюллетени. В конце концов Байден стал Президентом, - привел еще один пример Александр Лукашенко. - Так его же и потом (Трампа после выборов 2020 года) по судам таскали, потом стреляли… Это что, демократия? Вот их демократия".
Глава государства обратил внимание, что президентские выборы в Беларуси в 2025 году прошли тихо и спокойно, что подтвердили многочисленные наблюдатели, в том числе международные. Однако положительной реакции со стороны Запада все равно не последовало. Вместо этого снова были заезженные упреки о якобы отсутствии в Беларуси демократии.