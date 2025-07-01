"Пока хотя бы в воздухе": Лукашенко довел представителям США позицию Путина по перемирию в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров со спецпосланником Президента США Китом Келлогом кроме прочего довел до американской стороны позицию своего российского коллеги насчет возможности перемирия в Украине, для начала хотя бы в воздухе. Об этом глава государства рассказал после официальной части своего выступления во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости, сообщила БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что призвал американскую сторону отойти от предвыборной вакханалии и реализовывать то, о чем заявлялось ранее. "Еще одно заявление и не сделаете - вы будете вниз падать. Через год-полтора пройдут промежуточные выборы в США. Вы их проиграете, а потом и президентские выборы. А я бы не хотел, чтобы Трамп проиграл и эти люди. Они еще, по-моему, не отошли от предвыборной вакханалии. Я им тоже об этом сказал", - рассказал Александр Лукашенко.

"Пора отходить и начинать заниматься конкретным делом. С этих позиций шли переговоры и по Украине в том числе. Они много об этом говорят сегодня - перемирие ну хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему ранее, это не первый раз поднимается вопрос. Путин правильно говорит: "Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие", - обозначил белорусский лидер.

Напомнил Президент Беларуси и о постоянных атаках дронов. Но, по его словам, у Владимира Путина на этот счет есть одно четкое требование: "Но пусть на Западе скажут своему подчиненному (Зеленскому), чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся".

"Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Представитель США сказал, что поработают в этом направлении", - рассказал глава государства.