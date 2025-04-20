3.65 BYN
3.07 BYN
3.49 BYN
Полковник Максим Бутранец назначен зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси
Полковник Максим Бутранец назначен заместителем председателя Государственного пограничного комитета. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Еще одним указом глава государства освободил от этой должности генерал-майора Игоря Печеня. Он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.