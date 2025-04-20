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Полковник Максим Бутранец назначен зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси

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Фото: из архива Брестского облисполкома

Полковник Максим Бутранец назначен заместителем председателя Государственного пограничного комитета. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Еще одним указом глава государства освободил от этой должности генерал-майора Игоря Печеня. Он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

назначенияПрезидент Беларуси