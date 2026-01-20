"Полное вранье" - Лукашенко опроверг слухи о внесении 1 млрд долларов для вступления в Совет мира

Беларусь присоединилась к Совету мира. Это организация, которая вначале займется урегулированием конфликта в секторе Газа.

Приглашения от имени Дональда Трампа были направлены белорусскому лидеру, а также руководителям ряда стран, включая Индию, Катар, Саудовскую Аравию, Египет, Канаду, Россию, Турцию. Это не полный список.

Факт 20 января Александр Лукашенко подписал соответствующие документы.

О перспективах организации и о белорусском участии Президент Беларуси рассказал журналистам "Первого информационного". Главный инфоповод - реальные условия вступления в организацию.

В последнее время в информационном поле активно муссируются слухи о том, что для вступления Беларуси в Совет мира требуется внести огромный взнос. Александр Лукашенко дал прямой и недвусмысленный ответ на эти спекуляции, объяснив реальные условия и стратегические цели участия страны.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Просто надо читать документы. Никаких денег не нужно. Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, - миллиард долларов заплати, и через три года работай дальше. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать. Но есть еще условия. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то ты без миллиарда можешь дальше работать ".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94eaaee5-0669-4149-a135-60d827b770e1/conversions/6b46a0ad-5ed3-44db-92f0-1c02dd6f51c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94eaaee5-0669-4149-a135-60d827b770e1/conversions/6b46a0ad-5ed3-44db-92f0-1c02dd6f51c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94eaaee5-0669-4149-a135-60d827b770e1/conversions/6b46a0ad-5ed3-44db-92f0-1c02dd6f51c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94eaaee5-0669-4149-a135-60d827b770e1/conversions/6b46a0ad-5ed3-44db-92f0-1c02dd6f51c3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент подчеркнул, что Беларусь ориентируется на второй вариант - эффективную работу, а не на платежи. Он также добавил саркастичный комментарий в адрес тех, кто распространяет ложную информацию: "Если бы было за что заплатить миллиард долларов, я бы заплатил. Но если хотят мою услугу получить, как и от других, кого пригласили, и еще и миллиард долларов получить, ну, это уже даже Трамп себе такого не позволил. Поэтому это полное вранье, что мы должны вносить какой-то миллиард долларов. Ничего абсолютно не нужно".

Отбросив финансовый миф, Александр Лукашенко обозначил, что на самом деле требуется для участия: "Нужен опыт, нужны возможности для того, чтобы работать в этом Совете".

подписание документа о вступлении Беларуси в Совет мира news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c3ca45-88a3-4666-8c88-8bf6372962ca/conversions/a1156a2c-5398-4d0d-9819-c0fc8e9fae59-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c3ca45-88a3-4666-8c88-8bf6372962ca/conversions/a1156a2c-5398-4d0d-9819-c0fc8e9fae59-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c3ca45-88a3-4666-8c88-8bf6372962ca/conversions/a1156a2c-5398-4d0d-9819-c0fc8e9fae59-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c3ca45-88a3-4666-8c88-8bf6372962ca/conversions/a1156a2c-5398-4d0d-9819-c0fc8e9fae59-xl-___webp_1920.webp 1920w

При этом глава государства проявил реализм в оценке потенциала Беларуси в некоторых сферах, отметив, что в вопросах, например, Газы помощь страны может быть не столь масштабной. Однако он видит иную, гораздо более ценную возможность.

Ключевой мотивацией для участия, по словам белорусского лидера, является не экономическая или ресурсная роль, а дипломатический и миротворческий потенциал Беларуси.

"Но меня привлекает то, что этот Совет, Совет мира, может его какие-то действия, возможности распространиться на другие части планеты. Ну, а прежде всего, может быть, и в Украине что-то мы поможем. Обсудим как-то, продвинем мир, сможем повлиять на руководство украинское. Вот это меня больше всего прельщает", - отметил он.

документ о вступлении Беларуси в Совет мира news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30ef22f2-bc4a-42e2-b977-29636ab1d225/conversions/81c9ee95-d7ba-46d9-9451-71d07ed778aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30ef22f2-bc4a-42e2-b977-29636ab1d225/conversions/81c9ee95-d7ba-46d9-9451-71d07ed778aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30ef22f2-bc4a-42e2-b977-29636ab1d225/conversions/81c9ee95-d7ba-46d9-9451-71d07ed778aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30ef22f2-bc4a-42e2-b977-29636ab1d225/conversions/81c9ee95-d7ba-46d9-9451-71d07ed778aa-xl-___webp_1920.webp 1920w