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Полярники подарили Александру Лукашенко минерал эндербит

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Фото: belta.by

Президенту Беларуси Александру Лукашенко на встрече с полярниками подарили минерал эндербит, пишет БЕЛТА.

Возраст этого минерала - около 4 млрд лет. Он являет собой основу кристаллического фундамента Земли.

Выход минерала на земную поверхность отмечен только в Антарктиде. Подаренный главе государства экземпляр был добыт в районе белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя".

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