"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите COP29 в Баку озвучил предложения для глобальных действий по борьбе с изменением климата, пишет БЕЛТА.

"Пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах", - подчеркнул белорусский лидер.

О первостепенной задаче

Президент констатировал, что климат изменился, и это уже данность. "Поэтому первостепенная задача - перенастроить национальные экономики, прежде всего сельское хозяйство, с учетом изменившихся условий, адаптировать его к новым условиям", - заявил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь активно занимается данной темой и готова делиться опытом.

О равном доступе к зеленым технологиям

Глава государства призвал помочь развивающимся странам получить равный доступ к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов: "Сделать так, чтобы они в результате этой помощи не попали в кабалу. Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями, обмену инновациями и наилучшими практиками".

О воздействии инноваций на окружающую среду