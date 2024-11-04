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"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите COP29 в Баку озвучил предложения для глобальных действий по борьбе с изменением климата, пишет БЕЛТА.
"Пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах", - подчеркнул белорусский лидер.
О первостепенной задаче
Президент констатировал, что климат изменился, и это уже данность. "Поэтому первостепенная задача - перенастроить национальные экономики, прежде всего сельское хозяйство, с учетом изменившихся условий, адаптировать его к новым условиям", - заявил он.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь активно занимается данной темой и готова делиться опытом.
О равном доступе к зеленым технологиям
Глава государства призвал помочь развивающимся странам получить равный доступ к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов: "Сделать так, чтобы они в результате этой помощи не попали в кабалу. Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями, обмену инновациями и наилучшими практиками".
О воздействии инноваций на окружающую среду
По словам Александра Лукашенко, мир уже столкнулся с ситуацией, когда новая продукция, позиционируемая как более экологически безопасная альтернатива, наносит не меньший вред. "Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции", - сказал он.
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