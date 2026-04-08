Посевная, кадровая работа, техника - Лукашенко заслушал доклад председателя Витебского облисполкома

Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника, сообщает БЕЛТА.

Во время доклада речь шла о посевной кампании в Витебской области и ее особенностях с учетом климатических условий, характерных для самого северного региона страны. Главе государства доложено, как проходит сев и каким сельхозкультурам отдают приоритет. К настоящему времени в Витебской области засеяно порядка 40 % площадей, в регионе планируют увеличить посевные площади кукурузы и люцерны.

Одной из ключевых тем доклада стало строительство профилакториев для телят. Президент поинтересовался, как выполняется его поручение, направленное на обеспечение сохранности молодняка КРС. Главе государства доложено, что в Витебской области планируют в общей сложности построить порядка 150 профилакториев. Работа в этом направлении уже ведется.

Речь шла и о кадровой работе, в том числе на предприятиях АПК. Было доложено о принимаемых мерах по созданию достойных условий работы и проживания молодых специалистов.