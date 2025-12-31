3.71 BYN
Поздравления с новогодними праздниками поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа
Поздравления с новогодними праздниками поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. В числе уже поступивших поздравления от глав России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана, Кувейта, Мьянмы, Алжира, Египта, Марокко, Иордании, Палестины, Бахрейна, Вьетнама, Сербии, а также руководства ОДКБ, СНГ и представителей ЕАЭС.
В Новый год с миром, благополучием и процветанием. А достигается это исключительно путем взаимного уважения и искренней дружбы. Тем более если исторически идем рука об руку. Доброго здоровья и успехов в наступающем году пожелал Александру Лукашенко российский коллега.
Владимир Путин, Президент России:
"Тесное союзническое взаимодействие помогает России и Беларуси с честью преодолевать любые трудности, связанные с непростой международной обстановкой. Координируя усилия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, Москва и Минск эффективно защищают свои законные интересы на мировой арене. Хорошую отдачу дает реализация комплекса мер, направленных на упрочение нашего финансово-экономического и научно-технического суверенитета".
Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, давние и проверенные партнеры Беларуси, пожелали сохранять и приумножать достигнутое как в двустороннем, так и коллективном форматах.
Шавкат Мирзиеев, Президент Узбекистана:
"Убежден, что в наступающем году мы совместными усилиями продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран, реализуя новые перспективные инициативы в интересах наших народов".
Наилучшие пожелания звучат не только от братьев по Содружеству Независимых Государств. Президента и народ Беларуси от всей души поздравляют из далеких стран Азии и Африки. Китай, Алжир, Марокко, Иордания, Вьетнам, Сербия, многие и многие перспективные и преданные партнеры - друзья.
Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма:
"Убежден, что существующий потенциал дружбы между Беларусью и Мьянмой еще более укрепится в 2026 году. Подтверждаем свою твердую приверженность тесному сотрудничеству с белорусской стороной в целях эффективной реализации достигнутых договоренностей".
Махмуд Аббас, президент Палестины:
"Желаю Вам прекрасных и счастливых праздников, а также благоприятного года, в котором Вы будете наслаждаться добром, здоровьем и успехом и в котором дружелюбный народ Беларуси и все народы будут жить в мире, безопасности и процветании".
Широкая география поздравлений в адрес Беларуси - истинное доказательство верности избранного пути. Мир широк и многообразен, нужны смелость и крепость духа для умения вести равноправный диалог.
Абдель Фаттах аль-Сиси, президент Египта:
"Пусть Новый год будет отмечен возобновлением нашей приверженности к активизации совместных усилий и конструктивного взаимодействия, диалога и взаимопонимания, чтобы преодолевать текущие конфликты и продвигать совместные устремления к более мирному, стабильному и уверенному будущему наших народов".
Масуд Пезешкиян, Президент Ирана:
"Выражаю надежду, что в наступающем году совместными усилиями с опорой на принцип мирного сосуществования, а также действуя на основе справедливости, мы сможем обеспечить установление мира и спокойствия в нынешнем неспокойном мире".
Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, Эмир Государства Кувейт:
"Хочу пожелать, чтобы Новый год стал годом добра для всего человечества, принес с собой мир, безопасность и процветание для всех народов мира".
Безопасность - одна из гарантий счастья. А теплые сердечные слова имеют особую силу, особенно в новогоднюю ночь. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил признательность белорусскому лидеру за неизменную заботу о защите традиционных нравственных ценностей с пожеланиями "крепкого здоровья и помощи Божией в дальнейшем высоком и ответственном служении народу Беларуси".