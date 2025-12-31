Поздравления с новогодними праздниками поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа

Поздравления с новогодними праздниками поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. В числе уже поступивших поздравления от глав России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана, Кувейта, Мьянмы, Алжира, Египта, Марокко, Иордании, Палестины, Бахрейна, Вьетнама, Сербии, а также руководства ОДКБ, СНГ и представителей ЕАЭС.

В Новый год с миром, благополучием и процветанием. А достигается это исключительно путем взаимного уважения и искренней дружбы. Тем более если исторически идем рука об руку. Доброго здоровья и успехов в наступающем году пожелал Александру Лукашенко российский коллега.

Владимир Путин, Президент России:

"Тесное союзническое взаимодействие помогает России и Беларуси с честью преодолевать любые трудности, связанные с непростой международной обстановкой. Координируя усилия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, Москва и Минск эффективно защищают свои законные интересы на мировой арене. Хорошую отдачу дает реализация комплекса мер, направленных на упрочение нашего финансово-экономического и научно-технического суверенитета".

Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, давние и проверенные партнеры Беларуси, пожелали сохранять и приумножать достигнутое как в двустороннем, так и коллективном форматах.

Шавкат Мирзиеев, Президент Узбекистана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b04983dc-fbcb-449d-9c55-247afaa23f11/conversions/5b62a0b2-e4c8-49e6-8640-9f0de1e0c552-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b04983dc-fbcb-449d-9c55-247afaa23f11/conversions/5b62a0b2-e4c8-49e6-8640-9f0de1e0c552-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b04983dc-fbcb-449d-9c55-247afaa23f11/conversions/5b62a0b2-e4c8-49e6-8640-9f0de1e0c552-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b04983dc-fbcb-449d-9c55-247afaa23f11/conversions/5b62a0b2-e4c8-49e6-8640-9f0de1e0c552-xl-___webp_1920.webp 1920w

Шавкат Мирзиеев, Президент Узбекистана:

"Убежден, что в наступающем году мы совместными усилиями продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран, реализуя новые перспективные инициативы в интересах наших народов".

Наилучшие пожелания звучат не только от братьев по Содружеству Независимых Государств. Президента и народ Беларуси от всей души поздравляют из далеких стран Азии и Африки. Китай, Алжир, Марокко, Иордания, Вьетнам, Сербия, многие и многие перспективные и преданные партнеры - друзья.

Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d403b20-2a02-4058-84a9-9312737cbedb/conversions/59387746-588b-4abe-ab7e-9f26689634bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d403b20-2a02-4058-84a9-9312737cbedb/conversions/59387746-588b-4abe-ab7e-9f26689634bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d403b20-2a02-4058-84a9-9312737cbedb/conversions/59387746-588b-4abe-ab7e-9f26689634bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d403b20-2a02-4058-84a9-9312737cbedb/conversions/59387746-588b-4abe-ab7e-9f26689634bc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма:

"Убежден, что существующий потенциал дружбы между Беларусью и Мьянмой еще более укрепится в 2026 году. Подтверждаем свою твердую приверженность тесному сотрудничеству с белорусской стороной в целях эффективной реализации достигнутых договоренностей".

Махмуд Аббас, президент Палестины news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76361591-1fad-4545-b0c2-cdde736c7e64/conversions/249606a1-9152-4eeb-93e7-4af1ff3812aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76361591-1fad-4545-b0c2-cdde736c7e64/conversions/249606a1-9152-4eeb-93e7-4af1ff3812aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76361591-1fad-4545-b0c2-cdde736c7e64/conversions/249606a1-9152-4eeb-93e7-4af1ff3812aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76361591-1fad-4545-b0c2-cdde736c7e64/conversions/249606a1-9152-4eeb-93e7-4af1ff3812aa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Махмуд Аббас, президент Палестины:

"Желаю Вам прекрасных и счастливых праздников, а также благоприятного года, в котором Вы будете наслаждаться добром, здоровьем и успехом и в котором дружелюбный народ Беларуси и все народы будут жить в мире, безопасности и процветании".

Широкая география поздравлений в адрес Беларуси - истинное доказательство верности избранного пути. Мир широк и многообразен, нужны смелость и крепость духа для умения вести равноправный диалог.

Абдель Фаттах аль-Сиси, президент Египта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28dd601e-bd3e-4ba3-9ca1-13d4cfb55805/conversions/fa6a2f34-4edf-4245-9834-7f0561aa1b95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28dd601e-bd3e-4ba3-9ca1-13d4cfb55805/conversions/fa6a2f34-4edf-4245-9834-7f0561aa1b95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28dd601e-bd3e-4ba3-9ca1-13d4cfb55805/conversions/fa6a2f34-4edf-4245-9834-7f0561aa1b95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28dd601e-bd3e-4ba3-9ca1-13d4cfb55805/conversions/fa6a2f34-4edf-4245-9834-7f0561aa1b95-xl-___webp_1920.webp 1920w

Абдель Фаттах аль-Сиси, президент Египта:

"Пусть Новый год будет отмечен возобновлением нашей приверженности к активизации совместных усилий и конструктивного взаимодействия, диалога и взаимопонимания, чтобы преодолевать текущие конфликты и продвигать совместные устремления к более мирному, стабильному и уверенному будущему наших народов".

Масуд Пезешкиян, Президент Ирана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ebd1113-204c-412a-beae-f984e3bfbdd7/conversions/e947da60-9d0b-44d8-9a44-d5fe9bd56cb2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ebd1113-204c-412a-beae-f984e3bfbdd7/conversions/e947da60-9d0b-44d8-9a44-d5fe9bd56cb2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ebd1113-204c-412a-beae-f984e3bfbdd7/conversions/e947da60-9d0b-44d8-9a44-d5fe9bd56cb2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ebd1113-204c-412a-beae-f984e3bfbdd7/conversions/e947da60-9d0b-44d8-9a44-d5fe9bd56cb2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Масуд Пезешкиян, Президент Ирана:

"Выражаю надежду, что в наступающем году совместными усилиями с опорой на принцип мирного сосуществования, а также действуя на основе справедливости, мы сможем обеспечить установление мира и спокойствия в нынешнем неспокойном мире".

Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, Эмир Государства Кувейт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/239c3660-c260-4caf-9c2b-46c929b5b6e4/conversions/2750fc2c-66be-4526-b5cc-ebb319bffb31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/239c3660-c260-4caf-9c2b-46c929b5b6e4/conversions/2750fc2c-66be-4526-b5cc-ebb319bffb31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/239c3660-c260-4caf-9c2b-46c929b5b6e4/conversions/2750fc2c-66be-4526-b5cc-ebb319bffb31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/239c3660-c260-4caf-9c2b-46c929b5b6e4/conversions/2750fc2c-66be-4526-b5cc-ebb319bffb31-xl-___webp_1920.webp 1920w

Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, Эмир Государства Кувейт:

"Хочу пожелать, чтобы Новый год стал годом добра для всего человечества, принес с собой мир, безопасность и процветание для всех народов мира".