"Праздник стремления к миру". Лукашенко поздравил Президента Ирана и граждан страны с Наврузом

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана и граждан этой страны по случаю Навруза и нового, 1404 года по иранскому календарю. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу белорусского лидера.

"Этот праздник символизирует не только обновление жизни, но и нерушимость традиций, народное единство и всеобщее стремление к миру и процветанию, вдохновляет людей на добрые дела и начинания", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь и Иран работают над дальнейшим укреплением дружбы между двумя народами и созданием благоприятных условий для развития взаимовыгодного сотрудничества.

"Рассчитываю на Ваше личное содействие обеспечению высокой динамики контактов на всех уровнях - государственном, правительственном, парламентском, ведомственном и по линии деловых кругов", - отметил Президент.