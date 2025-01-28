Председатель Панафриканского парламента поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

"Мы считаем, что народ Беларуси использовал свою свободную волю в выражении своего желания видеть Вас Президентом. Поэтому я поздравляю Вас с такой впечатляющей победой. Такое огромное количество голосов в Вашу пользу показывает, что люди в Республике Беларусь уверены в Вас, они доверяют Вам", - сказал Форчун Зефания Чарумбира.