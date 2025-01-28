Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравила Президента Беларуси с победой на выборах

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Председателя Президиума Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович. Об этом сообщила БЕЛТА , ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

"Сильное доверие, которое Вы получили от белорусского народа в ходе этого избирательного цикла, является доказательством Вашего политического авторитета и усилий по дальнейшему укреплению суверенитета, процветания и прогресса вашей страны. Я убежденa, что на основе взаимного уважения и дружбы мы будем работать вместе над дальнейшим укреплением наших двусторонних отношений и улучшением сотрудничества в различных областях на благо народов обеих стран", - говорится в поздравлении.