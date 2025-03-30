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Председателем Гродненского облисполкома назначен Юрий Караев

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Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Караева председателем Гродненского областного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.

В начале марта текущего года Юрий Караев был назначен исполняющим обязанности председателя Гродненского облисполкома. После того, как бывший руководитель области Владимир Караник занял пост вице-премьера.

До этого Юрий Караев работал в должности помощника Президента - инспектора по Гродненской области, а еще ранее возглавлял МВД Беларуси.

Юрий КараевназначениеАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси